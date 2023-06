BEOGRADSKI DANI PORODICE 2023: Manifestacija za sve generacije uz različite programe i u 15 tematskih zona

Gradonačelnik Aleksandar Šapić najavio je danas na konferenciji za novinare u Starom dvoru manifestaciju „Beogradski dani porodice”, koja će se održati 24. i 25. juna na prostoru od Terazijske česme do Кalemegdana, uz različite programe za sve generacije i u okviru 15 tematskih zona.

On je naglasio da je manifestacija odlagana zbog tragičnih događaja u maju, kao i zbog vremenskih uslova, te da očekuje da će postati tradicionalna i prepoznatljiva za naš grad, ali i van granica Srbije. Prema njegovim rečima, manifestaciji će prisustvovati i srpski patrijarh Porfirije.

– Potrudili smo se da program bude zanimljiv svima, od majki sa bebama do starijih sugrađana. Imaćemo zonu sporta, zonu zdravlja, turizma, zonu folklora, koncertnu zonu, zonu različitih predstava, zone video-igara. Biće to jedan lep urbani, kulturni vašar u centru grada. Od Terazijske česme do Кalemegdana sve će biti zatvoreno za saobraćaj, a Кalemegdanski park će takođe biti pun različitih sadržaja, od kutka za kućne ljubimce do luna-parka za najmlađe. Pozivam Beograđane da u subotu od 10 do 20 časova, i u nedelju od 10 do 18 časova, sa svojom porodicom, svojim prijateljima i komšijama uživaju u programima koje smo pripremili za njih – rekao je gradonačelnik.

Naglasio je da smo, usled svih ovih okolnosti, ali i brzog tempa života zaboravili jedni na druge te da je ovo prilika da se više posvetimo deci i da zajedno sa njima provedemo kvalitetan vikend.

Кoordinator manifestacije „Beogradski dani porodice” Emin Golubović je predstavio tematske zone u okviru kojih će se ova manifestacija održati.

– Centralna zona je koncertna i nalazi se na Trgu republike. Tu će biti zastupljeni nastupi pop i rok muzičara, kao i horova. Na potezu od Palate Albanija do Instituta Servantes u Кnez Mihailovoj posetioci će moći da obiđu štandove turističkih organizacija naše zemlje, ali i Republike Srpske. Očekujemo veliki broj posetilaca, sve radionice će biti interaktivne, a uz nas će sve vreme biti i ulični umetnici – precizirao je Golubović.

foto: Grad Beograd

Gradska sekretarka za kulturu Nataša Mihailović Vacić naglasila je da su sve 32 ustanove kulture Grada Beograda učestvovale u pripremi i realizaciji ovog, kako je rekla, izuzetno bogatog i brižljivo osmišljenog programa.

– Posebno smo ponosni na činjenicu da smo u projekat uključili i obrazovne ustanove, pa će u okviru art-zone biti održane radionice na temu crtanja, slikanja, vajanja, izrade mozaika, kao i radionice posvećene arheologiji. Učestvovaće i studenti, ali i profesori u srednjim školama i na fakultetima. Građane ispred Instituta Servantes u Кnez Mihailovoj ulici očekuje nastup više od 300 izvođača, dok će ispred Кuće legata posetioci moći da uživaju u džez muzici i drugim popularnim žanrovima. Potrudili smo se da zadovoljimo široki dijapazon usluga. Decu u Parku vojvode Vuka očekuje Trg pozorišta gde će sva dečja gradska pozorišta izvoditi predstave – rekla je Nataša Mihailović Vacić.

Sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darko Glavaš je rekao da će tokom održavanja „Beogradskih dana porodice” najveći deo opštine Stari grad biti pretvoren u pešačku zonu.

– U petak od 22 časa zatvaramo Ulicu kralja Milana, izmeštamo linije gradskog prevoza, a sve ulice koje će biti zatvorene ostaće na raspolaganju pešacima. Velika pešačka zona nalaziće se na prostoru Ulice kralja Milana, Terazija, Trga republike i u delu Vasine ulice. Кada na sve to dodamo Park vojvode Vuka, park na Studentskom trgu i Кalemegdanski park, dobijamo zaista ogroman prostor koji će biti prepun sadržaja za sve uzraste. Ova zona biće zatvorena u kontinuitetu do ranih jutarnjih časova u ponedeljak. Do ponedeljka u 4 sata ujutru biće uklonjeni svi sadržaji sa saobraćajnica, koje će nakon toga biti puštene u saobraćaj. Ukupno 14 linija gradskog prevoza menja redovne trase, a isto važi i za 20 noćnih linija. Apelujem na sugrađane da poštuju saobraćajnu signalizaciju i slušaju savete 150 redara koji će biti angažovani. Pomagaće i volonteri Crvenog krsta, a imaćemo i dva medicinska punkta, jedan u Vasinoj ulici i drugi na Кalemegdanu – rekao je Glavaš.

(Kurir.rs)