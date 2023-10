RODITELJI NAPRAVILI HAOS ZBOG ŽUTE I SMRDLJIVE VODE IZ ZEMUNSKE ŠKOLE: "Zbog ovoga su nam deca bolesna"! Oglasio se i direktor!

Pojedini roditelji učenika OŠ "Gornja varoš" zabrinuti su jer su prošle nedelje na društvenim mrežama videli fotografiju na kojoj je flašica žute vode koja je navodno iz ove škole, a za koju su napisali da smrdi.

- Dete danas došlo iz škole i donelo vodu iz škole. Pitao sam: "To je sok", kaže da nije već voda iz škole. Trebalo bi neko da reaguje. Ova leva flašica je iz škole "Gornja varoš" u Zemunu, a ova desna je kućna voda. Voda jako smrdi zato su nam deca bolesna - pisalo je u objavi na mrežama.

Predstavnica roditelja u savetu roditelja (ime poznato redakciji) kaže za Kurir da je fotografiju vode videla na društvenim mrežama i da se zabrinula.

- Od škole smo dobili objašnjenje da je to voda iz kabineta koja nije za piće i da je iz bojlera koji ne radi i curi. Ipak, nije problem samo voda već i jako loša situcacija u školi. Zgrada treba da se renovira i mi dugo čekamo to renoviranje. Direktor nije kriv, on nama prenese informacije, ali postoji ogromno nezadovoljstvo roditelja počev od školskog toaleta koji je u katastrofalnom stanju do raskida ugovora sa dobavljačem hrane - navodi majka jednog učenika i dodaje da deca ne idu na ekskurzije i na vanastavne aktivnosti.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Ovim povodom Kurir je kontaktirao direktora ove vaspitno obrazovne ustanove Iliju Mitrovića, koji kaže za Kurir da je voda koja se pojavila na društvenim mrežama iz tehničkog kabineta.

- To je zatvorena linija, učenici su namerno kleštima otvorili zarđale cevi iz kojih je ta voda istekla tako da nije tačno da je voda u školi takva - istakao je Mitrović, a što se tiče renoviranja škole ukazao je na to da znaju za nezadovoljstvo roditelja kao i da na renoviranje čekaju duži niz godina.

