DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Suve česme u delovima Vračara i Barajeva

BEOGRAD - Beogradski vodovod je najavio da, zbog radova, više ulica u opštinama Vračar i Barajevo, danas neće imati vodu.

U opštini Vračar, od 8 do 22 bez vode će ostati potrošači u ulici prote Mateje, od Makenzijeve do Njegoševe ulice, a od 8.30 do 18.00 u ulici Stojana Protića, od Braničevske do Podgoričke.

U opštini Barajevo, od 9 do 17 bez vode će biti potrošači u naseljima Ravni gaj, Srednji kraj, Stražarija i Karaula i u ulicama Milije Mihajlovića i Vojislava Damnjanovića, preneo je Beoinfo.

Kurir.rs/Beta