MANIJAK UZNEMIRAVAO DEVOJKU U TROLEJBUSU! Skenirao je pogledom, približio se i ogradio rukama: Devojka otkrila jezive detalje

Stariji muškarac uznemiravao je dvadesetpetogodišnju devojku u trolejbusu.

Na društvenim mrežama gotovo svakodnevno možemo da pročitamo upozorenja žena i devojaka na pojedine muškarce koji u javnom prevozu neretko uznemiravaju devojke.

Čitateljka Kurira M. K. (25) nakon mnogih upozorenja na društvenim mrežama rešila je da ispriča svoje neprijatno iskustvo koje je imala tokom vožnje na liniji 40 od Zvezdare do centra grada.

- Kada sam ušla na prvoj stanici na Zvezdari nije bilo gužve u troli, ali kako smo se približavali centru ulazilo je sve više ljudi. Stajala sam u onom delu za dečija kolica, baš u uglu. Negde kod podvožnjaka u trolejbus je ušao stariji muškarac koji ima oko 60 godina po mojoj proceni. Stajao je pored vrata i razgledao putnike. Kada me spazio malo po malo se približavao do mene i u jednom trenutku se skroz primakao - objašnjava nam devojka i dodaje:

- Iako nije bila baš tolika gužva da se vozimo kao sardine on je nastavljao da se pribija uz mene. Toliko sam se uplašila i bilo mi je neprijatno da sam počela da ga guram, ali on me bukvalno ogradio rukama da ne mogu da se maknem. Bila sam prestrašena, jedva sam čekala narednu stanicu da trolejbus stane samo da izađem.

Ona ističe i da je jedan od putnika u tom delu trole to primetio.

- Kako sam ja počela da se okrećem, bila sam prebledela jer ne mogu da ga maknem čovek koji je stajao u istom delu vozila je prišao bliže i uhvatio me za rame. Njegove ruke je pomerio, rekao mu da se skloni, tako da sam ja mogla da se pomerim. Brzo sam došla do vrata sva preplašena. Zahvalila sam se ovom čoveku, a on me upitao da li sam dobro. Ispirčao mi je da ga ovog starijem muškarca sve vreme pratio pogledom i kako se približavao do mene. Kad me "skenirao pogledom" ogradio me rukama da ne mogu da se maknem iz tog dela.

Ovim bih upozorila sve devojke, žene pa čak i devojčice da i te kako budu obazrive tokom vožnje jer osim lopova često se dešava i ovako nešto.

