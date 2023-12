SAOBRAĆAJNI KOLAPS U BEOGRADU, NA AUTO-PUTU VOZILA MILE: Velike gužve oko tržnih centara, na mostovima, a još nije počeo ŠPIC

Tek je nešto malo više od podneva, a velike gužve su u mnogim delovima grada, kao da su Beograđani krenuli s jednog na drugi kraj grada u isto vreme i iz svih mogućih pravaca!

Centar grada, auto-put, pojedini mostovi, Autokomanda, delovi Novog Beograda, Zemuna, Mirijeva, Banovog Brda, Bulevar vojvode Mišića... već je totalni kolaps!

Gde su gužve u centru Beograda

Što se tiče centra grada, na Slaviji ili sve stoji ili se jedva kreće. Velike gužve su i svim okolinom ulicama, odnosno prilazima ovog kružnom toku - Bulevar oslobođenja, Makenzijeva, Beogradska, Kralja Milana, Nemanjina, kao i Savskoj i Karađorđevoj.

Takovska ulica takođe je krcata, gužve se stvaraju i u Bulevaru kralja Aleksandra najviše kod Vukovog spomenika i u blizini pijaca. U ovom Bulevaru gužva je i u gornjem delu, pri nastavku za Smederevski put, gde je najveća gužva nešto pre Malom Mokrog Luga, a zatim i kod Kaluđerice.

Bulevar vojvode Mišića takođe je krcat.

1 / 4 Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Na auto-putu se mili duž 10 kilometara

Situacija na auto-putu je takođe kritična na pojedinim delovima, mada je gužva sve od Bloka 37 pa do Dušanovca, tako da se praktično mili u dužini od oko 10 kilometara.

Gužve na mostovima

Što se mostova tiče, gužve su na "Gazeli", u pravcu ka centru grada, ali je dosta vozila i u suprotnom smeru. Brankov most, takođe, i to više trake iz pravca Novog Beograda ka centru. Plavi most je isto zakrčen.

Pančevački most i Most na Adi su prohodni.

Gužve oko tržnih centara najviše na Novog Beogradu

Na Novom Beogradu gužve su u blizini tržnih centara. Veliki broj vozila kreće se Jurija Gagarina, a najveće gužve su u blizini TC "Delta city". Takođe, i u Bulevaru Mihajla Pupina, u blizini TC "Ušće".

Kolone se sada stvaraju i kod TC "Big fashion" u Višnjičkoj ulici, kao i u Paštrovićevoj ulici i okolini, gde se nalazi TC "Ada Mall".

Što se tiče Novog Beograda, veliki broj vozila kreće se i Sutjeskom ulicom.

Gužve u Zemunu, Borči...

Gužve na zaobilaze ni Zemun. Trenutno je najfrekventniji pravac od Muhara ka Donjem gradu, kao i Novi grad - iz pravca Nove Galenike kao petlji kod Zmaja. Tu je gužva i na uključenju za auto-put.

Gužve su i u Borči u delu od Malog Zbega ka Borči 1.

(Kurir.rs/Blic)