BEOGRAĐANKA VIDELA DA DŽEPARE ŽENU U TRAMVAJU: Zvala putnike, a onda su razbojnici KRVNIČKI TUKLI mladića... OBJAVILA CEO VIDEO!

Četvorica džeparoša su u subotu kod Glavne autobuske stanice u Beogradu pokušala da opljačkaju ženu u tramvaju, a u tome ih je sprečila hrabra devojka tako što je alarmirala druge putnike u vozilu gradskog prevoza. Nažalost, nije sve prošlo bez posledica, pa su lopovi pretukli mladića koji je pokušao da zaštiti žrtvu!

Ova Beograđanka u videu objavljenom na Instagram stranici Serbialive_beograd ispričala da se sve dogodilo kada je jedna žena ušla u tramvaj, a lopovi su potom otvorili njen ranac i krenuli da uzmu novčanik.

Beograđanka sa videa ispričala je da se u tom momentu našla pored i da je odreagovala.

- Stavljam ruku na rame jednom mladiću i kažem šta se dešava. Iskače još jedan dečko iz tramvaja i krene malo agresivnije na njih. Njega međutim kreću da napadaju sva četvorica, udarili su ga po usni i povredili ga - ispričala je ona uz video na kom se vide mladići obučeni u crno koji trče.

Kako je rekla, ona se potom malo udaljila, ali je uspela da snimi napadače što je takođe podelila u video snimku.

Ova Beograđanka se kasnije ponovo oglasila, dajući detaljnije objašnjenje cele situacije.

- Sklonila sam se par koraka dalje i sa sobom povukla još jednu uplašenu osobu koja se tu zadesila. Nisam pobegla, ostala sam tu do kraja i čim su oni krenuli da beže - iskopala sam telefon i snimila ih. Vratila sam se do povređenog momka, ponudila mu pomoć i pitala da mu pošaljem video i šta još mogu da uradim. On nije želeo, rekao je samo da mogu da raširim dalje na društvenim mrežama i ja sam to odmah uradila. Tu su se našli još jedan deka i baka i ostali smo sa njim i razgovarali sve dok se on nije primirio i otišao - objasnila je ona.

Kako je dodala, video inicijalno nema nikakve veze sa njom, niti njenom hrabrošću ili polom.

- Predlažem da ne učite od onih koji ovo društvo održavaju u ovakvom stanju kako se profesionalno zamenjuje teza kad nastane neki realni problem, već hajde da se svi zajedno potrudimo da budemo bolji. Umesto da gubimo energiju na komentare - zaključila je devojka.

Bez obzira na to što ona smatra da nije učinila nikakvo herojsko delo već da je samo odreagovala ljudski i sprečila da neko bude pokraden, ispod videa koji je objavila, nizali su se komentari u kojoj joj čestitaju na hrabrosti.

"I niko drugi da reaguje, nego ova nežna devojka. Svaka joj čast, sama protiv četvorice", "Bravo devojko. Moj duboki naklon za tebe", "To je herc koji je zaboravljen danas u našem vremenu i narodu! Bravo curo".

Još jedna devojka se oglasila, rekavši da se slično desilo u Ustaničkoj ulici.

- Isto su pokušali da urade pre nekoliko dana na Ustaničkoj ulici, srećom - neuspešno. Pokušali su da iz platnene torbe za kupovinu izvuku novčanik gospođi od oko 80 godina sa štakom i sa 1,80 m visine. Jedan od njih je dobio takav šamar da su ostali svi zajedno u šoku. Krstare po celom gradu, bruka - navela je ona.

