BEOGRAĐANIN RAZOTKRIO DEVOJČICU KOJA PROSI U KNEZU: Hteo da pomogne, ostao bez 4.000 dinara, a sad upozorio ljude ŠTA TAČNO RADI

Jedan Beograđanin doživeo je neprijatnu situaciju kada je ostao bez 4.000 dinara jer je hteo da učini dobro dela, a na kraju je prevaren.

Video je da se slično dešava devojci u Knez Mihailovoj ulici, pa je odmah reagovao i odlučio da je spase i uštedi joj novac.

Priču, koju prenosimo u celosti, podelio je na društvenim mrežama kako bi upozorio i ostale ljude na ono što se dešava.

"Pre par meseci sedeo sam sa ženom i sestrom u kafiću u Knezu, kada nam je prišla devojčica od oko 12 godina i stala kod stola. Delovalo je kao da prosi neki novac tako da sam joj rekao da se skloni. Rekla je kako joj ne treba novac, i da želi samo da me nešto pita. U suštini njena priča je da ima brata koji se nedavno rodio i koji je u bolnici u inkubatoru i kojem treba posebna dohrana (bez laktoze). Kada sam ponudio da joj dam novac ona je rekla "Nemoj bato molim te, uzeće mi". Tu sam već spustio gard, i da skratim priču, ostao sam bez 4.000 dinara. Fora je da krene da te voda po prodavnicama i da nigde ne uspete da nadjete takvu dohranu i onda odustaneš i daš joj novac. Mala je veoma dobra glumica, ja sam ispao veoma naivan taj dan i eto. Od tad me to progoni i to je veoma uticalo na moju nepoverljivost i netrepeljivost prema prosjacima.

Ali zato, juče, sasvim slučajno sam prošetao Knezom i na 20 metara od mene sam video tu devojčicu, još jedno malo dete pored nje (verovatno neko kojeg je povela da nauči zanat) i jednu devojku koja stoji s njima. Prišao sam, i pitao kakva je situacija. Videh da je devojka upala u istu priču kao i ja, dala joj je 2.700 za dohranu. I ja joj tu objasnim situaciju, ona uhvati tu malu za ruku jer joj je već dala pare da ne bi pobegla. I dža bu, ova mala neće da pusti pare, kune se da ne laže. Ja već gubim strpljenje i pozovem pandure i ova mala se uplaši i vrati pare, ali dobacila je kao nešto "zajebao si me brate, zajebaću i ja tebe" (potencijalna nemesis priča haha).

Nakon toga sam prošetao s tom devojkom do kraja ulice, čisto da proverim da je sigurno, prišlo nam je barem još troje prosjaka. Ovi naravno nisu imali neku priču ali baš je glupa situacija.

Htedoh da podelim iskustvo, možda ću nekoga da spasim da ne pokuša da uradi dobro delo i ispadne glupost.

Nemojte pisati komentare da sam ispao glup, svestan sam i sam toga ali nekad se potrebe sve kockice da vas neko pređe. A i gluma te devojčice je bila veoma, veoma dobra", napisao je on na Reditu.

Devojčica to radi godinama?

Mnogi su mu se zahvalili što je podelio svoje iskustvo i time možda spasio nekoga, ali je bilo i onih koji, navodno, za devojčicu znaju još odavno te objašnjavaju da nažalost uvek nekog prevari.

"Ta klinka operiše godinama po Knezu sa tom pričom, džaba pričaš. Tako svako uvek n*jebe pa da 'upozori druge', i tako godinama i uvek će neko nasesti. Nikom ne treba davati pare s ulice i tačka. Verovatno ćeš se iznenaditi i za 'gluvoneme' koji tako isto traže donacije. Uglavnom nisu ni gluvi ni nemi, i dođu preko leta tu iz Bugarske pa varaju tako narod. Sve prevare su stare samo su ljudi neinformisani", napisao je jedan korisnik Redita.

"Izvini, samo nesto da te pitam" je glavna fora likovima koji ti nešto nude samo da bi stao, posle već on/ona zna šta dalje",

"Identična priča se i meni desila ali u blokovima, isto neće pare, isto dohrana, ja sam išao u prodavnicu, al kad je krenula o laktozi da k*nja odj*bao sam je. Mala je opasan glumac", pisali su u komentarima.

