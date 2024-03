KOMŠIJA ODOZDO KULTURNO POKUCAO KOMŠINICI NA VRATA Evo zašto! Drugi mu rekao da se zbog toga zamalo i potukao! Bukti rasprava

Život u zgradama pun je izazova, jer taman kad mislite da ste pronašli stan koji vam odgovara, eto jedne prepreke za mir - problematične komšije.

Ovog puta prepreke kod mnogih Srba bile su komšinice koje u stanovima iznad njihovih danonoćno šetaju u štiklama ili klompama.

Naime, zbog problema sa komšinicom, koja svakodnevno u stanu iznad njegovog hoda u klompama, jedan Srbin pokrenuo je čitavu raspravu na Reditu o ovom problemu i kako ga se rešiti. A onda saznao i nešto sasvim novo - da zvuk lupanja nekad dolazi i iz stana ispod, ili recimo da je takva situacija kod jednog bila razlog za tuču.

"Pozdrav ljudi, komšinica iznad po ceo dan hoda u klompama i nema tepih u stanu. Nama dole u stanu svaki njen korak odzvanja. Uglavnom je stalno kući i to traje svaki dan ceo dan. Na lepu zamolbu nije reagovala.

Vaši predlozi/iskustva molim vas?", napisao je on.

I dok su mu mnogi pisali razne smicalice i ideje kako da se reši dosadnih klompi, ipak neki su mu, bez ikakve utehe objasnili da za tako nešto nema spasa. A iskustvo jednog muškarca pokazuje da nekad, za takve stvari greškom krivimo stanare iznad nas, jer se može desiti da su krivci ipak oni u stanu ispod nas.

"Nisam došla sa sela da nosim opanke"

"Moje iskustvo: Svakodnevno lupanje po ceo dan, slično kao kod tebe. Trpeo, trpeo i jedan dan u šest ujutru me probudi, pukne mi film i istrčim uz stepenice do stana iznad. Lupam na vrata. Otvara mi bosa žena u kućnoj haljini koju sam podigao iz kreveta. Ja se zbunim, objasnim o čemu se radi. Kaže prijatna žena: 'Gospodine, sama sam kući, upravo ste me probudili, ja nisam ni hodala, a ne lupala'. Ja skroz pogubljen se vratim u stan.

Posle par dana, komšinica ispod se žali da smo prilikom renoviranja stana napravili neka oštećenja kod nje u stanu i da dođem da pogledam. Silazim ja dole, a ona se šeta po stanu u čizmama na štiklu visine jedno 15 cm. Ni jednog tepiha u stanu, mahom pločice. Čuje se kao da je potkovana.

Skrenem joj pažnju tada da pravi buku. Na šta mi ona kaže da ona u svom stanu može da se šeta kako ona želi i da 'nije došla sa sela da nosi opanke'. Tu mi naravno pukne film i posvađamo se, ali ona narednih dana nastavlja da nosi štikle i da lupa od šest ujutru do uveče. Sve dok joj jednog dana u fazi besa nisam fizički zapretio nije se smirila. Ne kažem da je to rešenje u predmetnom slučaju, samo prenosim mučno iskustvo", napisao je jedan reditor ispod ove objave.

Umalo se potukao "s mužem jedne takve"

Za njim, javio se drugi koji je priznao da se, zbog takve komšinice zamalo potukao, a onda i iselio iz zgrade. "Iskustva samo negativna... Bez seljenja nema mira, osim ako ne kreneš da budeš agresivan/agresivna što ti se nikako ne isplati.

- Ja sam došao u situaciju da se umalo potučem sa mužem jedne iste takve koja je uz to i dvoje klinaca od 5 i od 3 godine naučila na isto, a zatim i ohrabrivala da još više to rade nakon žalbi. Prosto su terali inat do tačke podsmevanja zbog čega je sve eskaliralo do zamalo tuče.

Tad je sve postalo gore, umešala se policija, ispalo da ih maltretiramo, plašimo, svašta nešto, pretnje tužbom... Onda je došla policija i malo se smirili. Neko vreme posle, toga nije bilo a onda je počelo opet. Na kraju smo otišli odatle. Baš glupost, znaš da si normalan i da samo tražiš da imaš mira u svoja četiri zida i onda imaš sto*u koja se bahati", piše u jednom komentaru.

Kurir.rs/Blic