DANAS BEZ VODE 2 BEOGRADSKE OPŠTINE: Slavine na Paliluli i Voždovcu suve od 8.30 sati! Pogledajte spisak ulica

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" je saopštilo da će zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, danas od 8.30 do 18 časova bez vode ostati potrošači u sledećim ulicama: Albanske spomenice, Nikodima Milaša, Milana Tankosića, Ljube Didića, Bistričkoj, Primorskoj i Miroslava Radojčića.

Potrošači u okolnim ulicama mogu imati umanjen pritisak vode.

Takođe, ekipe ovog komunalnog preduzeća izvodiće radove na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, istog dana od 8.30 do 22 časa, pa će u tom periodu bez vode ostati potrošači u sledećim ulicama: Stefana Prvovenčanog (od Ljubićke do Tabanovačke), Ljubićkoj (od Stefana Prvovenčanog do Ulice vojvode Skopljanca), Vojvode Skopljanca (od broja 11 do broja 41) i Petra Bojovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs, navodi se saopštenju.