BEOGRAĐANI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM Zatvara se deo Bulevara despota Stefana, očekuju nas izmene - autobusi menjaju trasu

Tokom izvođenja radova na asfaltiranju Bulevara despota Stefana, na delu od ulivne rampe na Pančevački most do raskrsnice sa Poenkareovom ulicom sutra od 22 do prekosutra u 06 časova doći će do promene režima rada linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje desne kolovozne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se kolovozna traka za smer ka Karaburmi koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja.

Vozila sa linija 43, 95, 96 i 101N u smeru ka gradu saobraćaće ulicama Pančevački most, Dragoslava Srejovića, Bulevar despota Stefana i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Privremeno se ukida stajalište "Pančevački most"- smer ka gradu.