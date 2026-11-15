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Svadbe se uglavnom pamte po veselju, muzici i lepim trenucima, ali postoje i one koje gosti dugo prepričavaju iz sasvim drugih razloga.

Na Reditu se povela rasprava o najgorim svadbama na kojima su korisnici bili, a među pričama se našla i jedna koja se završila tučom, dolaskom policije i privođenjem mladenaca.

svadba
Foto: Shutterstock

Jedna korisnica podelila je iskustvo svoje koleginice, čija se svadba pretvorila u pravi incident.

Prvu bračnu noć proveli u pritvoru

- Koleginica sa posla je pravila svadbu na kojoj su se mladoženjini prijatelji potukli sa mladinom daljom rodbinom. Koleginica je pokušala da ih razdvoji, pa je i ona dobila batine. Na kraju je došla policija i pokupila ih sve, prvu bračnu noć proveli u pritvoru - napisala je ona.

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Krivične prijave za aktere

Jednog korisnika zanimalo je da li je brak nakon takvog početka opstao, a autorka objave otkrila je da su supružnici i dalje zajedno i da imaju decu.

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- Nije ništa specijalno bilo na kraju, ovi što su se tukli su dobili krivične prijave i to je to - dodala je.

Iako je njihovo venčanje završeno na potpuno neočekivan način, incident očigledno nije ostavio trajne posledice na brak, ali ga sigurno nikada neće zaboraviti.

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04:10
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Koleginica sa posla pravila svadbu na kojoj su se mladoženjini prijatelji potukli sa mladinom daljom rodbinom. Koleginica pokušala da ih razdvoji, pa i ona dobila batine. Na kraju došla policija i pokupila ih sve, prvu bračnu noć proveli u pritvoru.

22
tloken98

Kako se zavrsilo, jesu li jos uvek zajedno?

2
Jealous-Mechanic-150

Ma jesu, imaju i decu. Nije ništa specijalno bilo na kraju, ovi što su se tukli dobili krivične prijave i to je to koliko znam.

4
Interesting_Row_4573

Lakše bi nabrojao one na kojima sam uživao. I brže. Jer bi bila jedna i to moja.

10
ljubiteljkrofni

Био сам у Београду у неком опен концепт експиријенс ен шит локалу. Ајде предјело је и било као у реду све након тога је било катастрофално. Ем мало количински ем све исти укус. Ај музика је била избор младенаца њима је ваљда било фино. Жестина је била отров али вино је коректно. Најгоре од свега кад одеш у ВЦ у писоарима је било насецкано воће.

Исто у Београду други локал али исто концепт за главно јело био суши који је био готово залеђен а у сали је било 35 степени (свадба крајем јуна) јер се не укључује клима него има неких вентилатора преко којих су цветови камилице или нечег па то као освежава. 

8
Wild_Squirrel3148

Joj nasmejala sam se naglas ahahahahhaha

4
1-RreEeAaLlMmAaNn

Svaka sa preglasnom muzikom mi je loša.

Tako da smanjite malo, hoćemo da pričamo bez deranja!

7
KikiRiki2255

Jedna svadba na koju sam isao, a nisam poznavao bukvalno nikog osim svojih roditleja. Mladozenja je sin od coveka koji je sa mojim dedom dugo radio i voleo ga, ali posto je moj deda umro on je zvao njegovu decu na svadbu (moju mamu i njenog brata) i insistirao da dodju jer bi mu bila cast. Svadba je bila fzn 600+ ljudi (logicno, cim je bilo mesta za decu i unuke coveka sa kojim je otac od mladozenje radio pre 30god lol). Ujak nije mogao, verovatno kulturno odbio jer koj ce k da ide, ne secam se ali moja mama je bila u fzn da odemo i da ispostujemo zbog dede. I to smo isli od crkve, tako su insistirali da se dodje, i ostali do nekih 21:30 kada je bila torta i onda cim je krenula guzva, igranje pozdravili se i otisli. E sad, ja generalno mogu da udjem u pricu sa dosta ljudi cak i u ovakvim situacijama ali mi smo sedeli za stolom sa fzn 7 baba i deda a ja imao 22god..

6
mihaajlovic

ulazim u thread bukvalno dok silazim u liftu i idem na svadbu. veselo veselo

da odgovorim na pitanje, pre prvog bokala je okej, posle prvog je bolje.

5
Sparkle_Cherry_2222

Skor svadba tj. prošle godine ubedljivo najgora svadba na kojoj sam bila. Prvo kelneri ko na traci su nosili hranu nemas vremena da jedeš, ako hoceš da igraš ili slikaš se ili sta god. Potom u jednom trenutku se pojavio hrvatski kulturno-umetnicki asambl sa krajišničkim pesmama šta su pevali u istoriji. Potom torta negde oko 21h bez najave bez icega samo unesena. Fajront bio u 22h

Sve u svemu najgora do sada svadba i najgore što sam na istu žurila i mislila biće top ali nee nešto najgore što je moglo

4
UrBoiNitro

bio sam +1 na svadbi i jos uz to smo znali tipa 2 osobe van mladenaca..
hrana bila ocaj, meze se sluzio tipa 4h skoro i bukvalno i posle sve sto su iznosili su bile porcije za 2-3 osobe a sto sa 10 ljudi i onda je svima bilo neprijatno da uzimaju bilo sta
nestala struja pa se cekalo jos sat i nesto da bi se iznela torta zbog toga

i ajde sve se to zavrsi, na kraju je dj ispalio tako da nije ni bilo poente ostajati

sve u svemu 2/10 bar je bilo piva

3
AfterUnion5325

Ne idem po svadbama, ako mi nisi rodbina ili blizak prijatelj.

Ne znam. Ne obraćam pažnju na to. Dođem da ispoštujem.

4
gdin_buzdovan

Било питање реалтивно скоро, ево преписа:

Нека даља рођака, ТУРБО-ФОЛК на макс, певаљка која је има 10 кг вишка и деколте до пупка а микрофонија удара на два. Средина лета, а климе туку тако да је у сали било 15 степени, сви пуше а дим нигде да оде већ се само ковитла преко подијума.

Нисмо остали ни за торту.

5
Mimi-95

Свадба у којој бих уживао.

4
cupofuna

Ni jedna svadba mi nije bila zanimljiva, jer do sad sam isla na svadbe gde znam samo mladence i niko do sad od mog drustva nije pravio svadbe, pretpostavljam da ce mi na tim svadbama biti zanimljivije.

2
Pretend-Baby-6738

svadba rodjake, dosla neka dalja rodbina iz niksica od mlade, prostor gde je pravila ima 2 sale, jedna gde je svadba bila i na spratu manja gde je bio 18ti rodjendan
uglavnom crnogorci klinci se napili , upali na rodjendan, potukli se, uzeli pola nozeva iz sale i ti sa rodjendana krenuli da lupaju kola sa cg tablicama ali su ih zaustavili na vreme
mladina porodica se posvadjala u hodniku od sale i oni u 1 ujutru se spakovali i otisli kuci

2
BuzzcocksGalore

Ima tome ravno četvrt veka, al sećam se kao juče da je bilo.

Drugarica se udavala, svadbu plaćali njeni i mladoženjini roditelji pa su oni sve diktirali.

Od mladinih i mladiženjinih prijatelja nas bilo cirka 10. Sve ostalo matorci, i to čak ni rodbina već mahom prijatelji roditelja.

Bend neki krš, pevač Zvonko Bogdan sa Temua, pevačica neka gospođa u godinama koja nije imala trunku šminke i nosila neku smeđu suknju do kolena, belu košulju i smeđi blejzer, ja sam mislila da je kelnerica iz nekog razloga uzela da peva. Repertoar sve neki starogradski tugaljivi narodnjaci tipa Svilen konac, al matorci svi đuskaju, kad je pevaljka zapevala Moje je srce violina, babe popadale u sevdah, mi mladi se gledamo.

Mala sala, leto 50 stepeni, nema klimu (bukvalno fizički ne postoji klima, čak nije bilo ni ventilatora). A hrana kao da smo u sred zime - čorba, sarma, i pečenje ali je mnogo smrdelo, dal od vrućine ili čega god, ostadosmo gladni.

Od duvanskog dima nas bukvalno pekle oči i par nas dobilo migrenu iako smo i sami pušači. U nekom momentu izašli napolje da pušimo i blejimo, gledali na sat kad je pristojno da pobegnemo. A da! Najčudnije od svega je izbor to malo prijatelja, iako smo svih nas desetak mladih poznavali mladence - niko se zapravo nije međusobno poznavao nešto dobro, fazon samo na slavama kod njih što smo se sretali.

Mnogo bilo uvrnuto.

2
tellmeliess

Svaka svadba na kojoj sam bila je bila lepa na svoj nacin. :)

2
keo_ruug

Duže od radnog dana trajala, a generalno se “ne veselim”, dumrem ni kruška ne pomaže

1
Available-Chef4955

Svaka  

1
Kranvagen

Seoska svadba pod šatrom i ceo dan pesma "Bili kume kumovao i po drugi put" , druga najgora popravka od te svadbe i pola svadbe ista numera

1
Extra-Perception3013

Ma meni su sve svadbe super. Jedino mozda kad se udavala sestra od strica, zvali su samo uzu rodbinu i najblize prijatelje, bilo nas max 50 i jesmo se lijepo podruzili i ispricali, samo sam imala osjecaj kao da sam na “obicnom” familijarnom okupljanju, a ne na svadbi.

-3
[deleted]

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28
Mimi-95

Не зависи од музике,него од гостију.

1