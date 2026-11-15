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Svadbe se uglavnom pamte po veselju, muzici i lepim trenucima, ali postoje i one koje gosti dugo prepričavaju iz sasvim drugih razloga.

Na Reditu se povela rasprava o najgorim svadbama na kojima su korisnici bili, a među pričama se našla i jedna koja se završila tučom, dolaskom policije i privođenjem mladenaca.

Foto: Shutterstock

Jedna korisnica podelila je iskustvo svoje koleginice, čija se svadba pretvorila u pravi incident.

Prvu bračnu noć proveli u pritvoru

- Koleginica sa posla je pravila svadbu na kojoj su se mladoženjini prijatelji potukli sa mladinom daljom rodbinom. Koleginica je pokušala da ih razdvoji, pa je i ona dobila batine. Na kraju je došla policija i pokupila ih sve, prvu bračnu noć proveli u pritvoru - napisala je ona.

Krivične prijave za aktere

Jednog korisnika zanimalo je da li je brak nakon takvog početka opstao, a autorka objave otkrila je da su supružnici i dalje zajedno i da imaju decu.

- Nije ništa specijalno bilo na kraju, ovi što su se tukli su dobili krivične prijave i to je to - dodala je.

Iako je njihovo venčanje završeno na potpuno neočekivan način, incident očigledno nije ostavio trajne posledice na brak, ali ga sigurno nikada neće zaboraviti.