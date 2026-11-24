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Mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije jutros je u Manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Bijeljini služio pomen arhiepiskopu novosadskom i mitropolitu bačkom Irineju.

Podsetimo, mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je jutros u 80. godini na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Kako je Kurir prethodno objavio, mitropolit Irinej bio je podvrgnut operativnom zahvatu, nakon kojeg je priključen na respirator. Lekari su se dve nedelje borili za njegovo ozdravljenje.

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Eparhija bačka je ranije danas obavestila verni narod i punoću Srpske pravoslavne crkve da se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej.

Mitropolit bački Irinej Foto: Damir Dervišagić

Inače, mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije potekao je iz koviljskog bratstva i blisko sarađivao sa Irinejem u projektima eparhije bačke pre izbora za episkopa.

Episkop Fotije je na praznik Svetog Dimitrija (1990), primio monaški čin u manastiru Kovilj u Eparhiji bačkoj. Iste godine na praznik Svetog arhangela Mihaila, episkop bački Irinej Bulović rukopoložio ga je za jerođakona, a na praznik Svetog Save (1991) za sveštenomonaha.

Foto: Printscreen Youtube/Eparhija zvorničko-tuzlanska

Po završetku pomena, mitropolit Fotije je održao besedu, koju možete pročitati u nastavku.

"Časni oci, evo dana koji stvori Gospod – dana kada se nebo veseli, a zemlja tuguje. Dana kada je od nas uzet veliki učitelj i otac naš, Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej, veliki bogoslov, veliki učitelj Srpske Pravoslavne Crkve.

Šta reći u ovom trenutku, osim da molitvenim vapajem ispratimo dušu njegovu u Carstvo Nebesko? Duboko verujem da se sada nebesa raduju, da se najviše raduje Sveti starac Porfirije Kavsokalivit, njegov duhovnik u vreme vladikinog boravka u Grčkoj, kada je tamo radio poslediplomske studije. I drugo, da se raduju Sveti ava Justin Ćelijski i naš Sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski, koji dobiše u svoje naručje Oca otaca – tako bih rekao – Svetoga vladiku našega Irineja.

Teško je sada bilo šta reći, ali vladika Irinej je bio čovek koji je prevazilazio svoje vreme u mnogo čemu, da ne kažemo u svemu, a istovremeno je bio čovek kome se moglo pristupiti. Još od vremena naših studija mi smo prišli njemu kao učitelju našeg novog duhovnog života u Hristu, napustivši fakultete na kojima smo započeli svoje studije, da bismo se okupili na Bogoslovskom fakultetu na studijama teologije kako bismo krenuli za Hristom, Koji je postao naš Učitelj i Putevoditelj. I tu, na tom mestu, susreli smo se sa o. Irinejem, kasnije Episkopom i Mitropolitom bačkim.

Dobro znate da je on i kao profesor na teologiji bio asketskog lika i podviga, i neki od naših studenata su govorili za njega, za blaženopočivšeg Mitropolita Amfilohija i blaženopočivšeg Atanasija Hercegovačkog da su to Tri jerarha Srpske Crkve. A po izgledu naš vladika je najviše ličio na Svetog Vasilija Velikoga.

Sveti vladika naš – ne mogu drugačije da kažem – Sveti vladika naš je učenik Svetoga Marka Efeskog. Doktorat je radio iz bogoslovlja Marka Efeskog i uvek je bio na toj liniji čuvanja jednom predane svete vere od Gospoda i apostola Crkvi Božijoj, Crkvi Pravoslavnoj.

Dok je bio u Grčkoj, mnogi ljudi su prepoznavali u njemu velikog duhovnika, velikog pastira. I Starac Porfirije mu je, po završetku studija, rekao: "Ti brate Irineje, moraš da se vratiš u Srbiju, u tvoju zemlju, jer mi je to Sami Gospod Hristos za tebe rekao." A on, Irinej, je imao želju i da ostane u Grčkoj, da se nadalje bavi teologijom i da se usavršava i u praktičnom opitnom životu Svete Gore. Međutim, prihvatio je blagoslov Božiji od svog Starca i vratio se osamdesetih godina u Srbiju, postavši profesor Novoga Zaveta na Bogoslovskom fakultetu, i tu smo se mi oko njega sabrali – naš današnji Patrijarh Porfirije i mnogi drugi koji su kasnije došli u Kovilj, postavši koviljski monasi, kao i moja malenkost među njima.

Bilo je i drugih ljudi i studenata koji su studirali svetovne fakultete koji su u profesoru i jeromonahu Irineju prepoznali smirenoga slugu Božijega, koji je tiho govorio, ali se daleko čulo to što on govori. I mi smo bili navikli na to, i sve smo čuli šta on govori, šta u srcu ima i šta hoće da nam prenese.

Foto: Printscreen Twitter

Sveti vladika Irinej je učenik dvojice svetitelja: Svetog ave Justina Ćelijskoga i Svetoga Porfirija Kavsokalivita. Znači, svetoga korena – sveti plod! Tako mi doživljavamo našeg vladiku i doživljavali smo ga, i tako vidimo i ovo njegovo predstavljenje: da ga Bog primi u Carstvo Nebesko, da ga Gospod primi – koji je, kako je govorio starac Porfirije, sam išao po Srbiji i tražio svoje svedoke u vreme svog povratka iz Grčke i profesure na Bogoslovskom fakultetu. A potom je, kao izabrani bački episkop, nastavio na isti način da služi 30 godina na katedri bačkih episkopa u Novom Sadu. Obnovio je manastir Kovilj na praznik Začeća Svetog Jovana Krstitelja i rukovodio je tim manastirom kao duhovni otac. I taj manastir je do sada dao šest, sedam episkopa našoj Crkvi, a ima i preko 30 monaha i sada. To je veliki duhovni centar koji preporađa naš srpski narod učenjem pravoslavnim, učenjem svetosavskim.

Neka Bog dâ svako dobro našem vladici, neka ga primi u Carstvo Nebesko, a molimo se i našem vladici da i nas ne zaboravi u svojim svetim molitvama. Jer oni koji se upokoje u Gospodu, oni imaju veću slobodu nego mi ljudi na zemlji, ophrvani grehom i slabostima i nemoćima ljudskim. Duboko verujemo da će ova vest o upokojenju našeg vladike da se čuje na sve četiri strane sveta – u Pravoslavlju, ali i među inoslavnim hrišćanima, sa kojima je vladika vodio dijalog upravo na nivou Svetoga Marka Efeskoga, držeći se pravoslavnog učenja, ali pokušavajući da i zapadne hrišćane, a i druge hrišćane, i druge ljude svih drugih religija privede jedinome spasonosnome Imenu Božijem i Gospodu našem Isusu Hristu, jedinom Spasitelju sveta.