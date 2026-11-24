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Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta poslanike Evropskog parlamenta da ne podrže predloženu rezoluciju o Vukovaru u sadašnjem obliku i da zatraže njenu suštinsku izmenu.

Kako je naglasio, Evropski parlament mora da primenjuje jednake standarde prema svim žrtvama i državama i ne sme da dozvoli da četvorica hrvatskih poslanika zloupotrebljavaju ovu značajnu instituciju Evropske unije za promovisanje jednostranog i neistinitog tumačenja istorijskih događaja i prećutkivanje stradanja srpskih civila i zločina nad njima.

"Evropski parlament ima obavezu da osudi zločine nad svim civilima, zahteva utvrđivanje odgovornosti i insistira na rasvetljavanju sudbine svih nestalih. Samo objektivno suočavanje sa prošlošću, bez selektivnog pristupa stradanju i odgovornosti, može da doprinese istini, pravdi i trajnom miru između Srbije i Hrvatske", poručio je Linta.

Foto: Printscreen/Youtube

On je rekao da je krajnje neprihvatljivo što su četvorica hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu predložila rezoluciju o Vukovaru u kojoj se događaji iz 1991. godine prikazuju jednostrano i neistinito i naglasio da stradanje više od 200 srpskih civila mora da bude sastavni deo svakog ozbiljnog i nepristrasnog sagledavanja ratnih dešavanja u tom gradu.

"Hrvatski poslanici Karlo Resler, Tonino Picula, Stjepan Nikola Bartulica i Gordan Bosanac, predstavnici četiri različite političke grupe, u dokumentu ističu odgovornost Jugoslovenske narodne armije i srpskih snaga, dok potpuno zanemaruju stradanje srpskih civila i odgovornost tadašnjeg hrvatskog rukovodstva na čelu sa Franjom Tuđmanom za politiku i postupke koji su doveli do izbijanja oružanog sukoba u Vukovaru i Hrvatskoj", naveo je Linta.

Hrvatski sabor Foto: Printscreen YouTube/Inernet TV Hrvatskog sabora

Istakao je da sadašnji nacrt rezolucije samo produbljuje podele i širi mržnju.

"Osuda zločina nad hrvatskim civilima i zarobljenicima na Ovčari jeste nedvosmislena, ali ona ne može biti izgovor za prećutkivanje organizovanih zločina nad srpskim stanovništvom pre oslobođenja Vukovara 18. novembra 1991. godine. Srbi u Vukovaru bili su tokom proleća i leta 1991. godine izloženi pretnjama, pritiscima, hapšenjima, mučenjima i ubistvima", rekao je Linta.

Prema njegovim rečima o razmerama bezakonja i samovolje komandanta hrvatskih paravojnih i policijskih snaga u Vukovaru Tomislava Merčepa svedoči i pismo poverenika Vlade Hrvatske za Vukovar Marina Vidića Bilija, upućeno hrvatskom državnom vrhu 18. avgusta 1991. godine, u kojem je ukazano na Merčepovo samovoljno postupanje i uzurpaciju vlasti.

"Prema svedočenjima, za mnoge Srbe Vukovar je u tom periodu bio svojevrsni koncentracioni logor, u kojem su živeli u stalnom strahu za sopstveni život i bezbednost svojih porodica", naveo je Linta.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

Kako je istakao, Merčep je tek 2017. godine pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima na području Zagreba, Kutine, Pakraca i Pakračke Poljane ali ne i Vukovara.

"Posebno je značajna javna izjava tadašnjeg predsednika Hrvatske Franje Tuđmana, koju je izgovorio 24. maja 1992. godine na Trgu bana Jelačića u Zagrebu: Rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela, ali mi smo procijenili da samo ratom možemo izboriti samostalnost Hrvatske. Tuđman je ovim riječima ukazao na spremnost hrvatskog državnog rukovodstva da rat prihvati kao sredstvo ostvarivanja svojih političkih ciljeva", naveo je Linta.

Evropski parlament Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Naglasio je da ta izjava predstavlja važan deo istorijskog konteksta koji se ne sme izostaviti iz rasprave o uzrocima rata u Hrvatskoj 1991. godine.

"Takođe je važno podsetiti da je prvi ministar unutrašnjih poslova u Vladi Franje Tuđmana Josip Boljkovac u svojim javnim istupima i knjizi Istina mora izaći van iznio tvrdnju da 1990. i 1991. godine Jugoslavija nije napala Hrvatsku, već da je Hrvatska napala Jugoslaviju i tadašnju jedinu legitimnu i regularnu vojsku - Jugoslovensku narodnu armiju", naveo je Linta.

Tomislav Merčep Foto: YouTube/Printscreen

Rekao je da je Boljkovac tvrdio da su Srbi bili prvi napadnuti i da su hrvatske snage izazvale oružani sukob napadom na Borovo Selo, pored Vukovara, u aprilu 1991. godine.

"Pripadnici hrvatskih paravojnih snaga su 20. avgusta 1991. opkolili kasarnu JNA u Vukovaru i držali je pod potpunom blokadom. Postavili su barikade i prekinuli dovod struje, vode i snabdevanje hranom. Na vojnike i oficire JNA u krugu kasarne otvarana je snajperska i pešadijska vatra. JNA je bila prinuđena da pokrene akciju deblokade kasarne", naveo je Linta.

Istakao je da izjave i svedočenja Josipa Boljkovca, jednog od najbližih saradnika Franje Tuđmana, predstavljaju deo istorijskih izvora koji se ne mogu zanemariti u ozbiljnom i nepristrasnom sagledavanju uzroka rata, posebno, kako je istakao, kada se u rezoluciji Evropskog parlamenta iznosi isključivo hrvatsko tumačenje događaja i Srbija, Srbi i JNA se unapred posmatraju kao odgovorni za rat.

"Posebno je neprihvatljivo što se u nacrtu rezolucije od Hrvatske ne traži otvaranje ratnih arhiva i objavljivanje informacija o 30 poznatih lokacija masovnih i pojedinačnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci ubijenih Srba. Takođe se ne traži identifikacija oko 900 posmrtnih ostataka nestalih lica koji se nalaze u Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu, niti rasvetljavanje sudbine nestalih Srba", naveo je Linta.

Rekao je da se na zvaničnom spisku nestalih lica u Hrvatskoj nalazi 1.725 osoba, među kojima je oko 1.000 Srba.

"Tragično je što nacrt rezolucije ne sadrži ni zahtev da Hrvatska konačno intenzivira istrage i procesuiranje odgovornih za teške ratne zločine nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima. U okviru pristupanja Evropskoj uniji, kao i pristupnim Ugovorom iz 2011. godine, Hrvatska je preuzela obaveze u pogledu efikasnog procesuiranja ratnih zločina i poštovanja vladavine prava. Međutim, brojni zločini nad Srbima i dalje su nekažnjeni, a porodice srpskih žrtava decenijama čekaju pravdu", istakao je Linta.

Linta je pozvao poslanike Evropskog parlamenta da ne podrže predloženu rezoluciju u sadašnjem obliku i da zatraže njenu suštinsku izmenu.