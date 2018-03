NOSIO JE TUGU U OČIMA I ZNAO JE DA ĆE U JUGOSLAVIJI OPET BITI RATA: Sa dubokim očajem Danilo Kiš je čekao krvavi raspad zajedničke države

Paskal Delpeš, supruga Danila Kiša, ovih dana organizuje promociju novog izdanja knjige "Psalam 44", prvo u Bordou, a potom u Memorijalu Šoa u Parizu. Time je zaokruženo izdavanje svih njegovih knjiga na francuskom jeziku.

Paskal Delpeš pričala je ekskluzivno za novi broj Nedeljnika o piščevim prijateljima i navikama, selidbi u Francusku nakon afere plagijat, prepirkama sa levičarima i nacionalistima, Kišovim unutrašnjim borbama...

"On je u Francuskoj pisac koji uživa ogromno poštovanje i prestiž među piscima i intelektualcima, ali je nažalost prilično nepoznat široj publici", rekla je Paskal Delpeš za Nedeljnik, u kojem su objavljene i fotografije iz porodičnog albuma.

Paskal Delpeš je uspešni prevodilac velikih jugoslovenskih pisaca. Bila je i direktorka Francuskog kulturnog centra u Beogradu. Ona je za Nedeljnik govorila i o najtežem periodu u Kišovom životu, aferi o "plagijatu" posle izdavanja knjige "Grobnica za Borisa Davidoviča".

"Ta afera je bila grozna i mogla je da se završi opasno. Kiš se branio sam i pobedio na sudu. Pisane su i knjige o tome šta se krilo u pozadini tog slučaja. Međutim, bitno je da se zna da on nikada nije bio proteran iz Jugoslavije. Za razliku od brojnih disidenata iz drugih zemalja Istočne Evrope, Kiš je mogao da ostane u Jugoslaviji da je tako želeo, ali je ipak odlučio da se udalji od svega toga i da dođe u Francusku. Vratio je NIN-ovu nagradu. To je bio njegov odgovor, ali jugoslovenska unutrašnja politika nikada nije bila tema njegovih knjiga. Ne biti ni komunista ni nacionalista nije bila laka pozicija u Jugoslaviji tih godina. Proizvodila je mnoštvo neprijatelja. Oduvek i do kraja je bio slobodan i nezavisan čovek", navodi Paskal Delpeš.

Ona se prisetila i kasnih osamdesetih, kada je već izgledalo da bi Jugoslavija mogla da se raspadne.

"Suzan Sontag, američka književnica i partnerka Eni Lebovič, pričala je da je prilikom poslednjeg susreta sa Kišom, na kongresu PEN-a, on u društvu, sa očajem u glasu, rekao da će biti rata u Jugoslaviji", ispričala je Paskal Delpeš.

(Kurir.rs/Nedeljnik)

Kurir

Autor: Kurir