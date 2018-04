POVEO JE 12 SRPSKIH VOJNIKA NA 300 OVK TERORISTA: Na današnji dan je dao život za druga! Ivan Vasojević je novi srpski Obilić

Пре тачно 19 година у ноћи између 8. и 9. априла на Велики Петак започела је битка за караулу Кошаре, а самим тиме и за цело Косово и Метохију... Овај напад шиптарских банди са подршком НАТО агресора из ваздуха, из правца Албаније био је почетак копнене офанзиве и агресије на државну границу од стране истих... Захваљујући храбрим и неустрашивим припадницима ВЈ, одбрањен је сваки педаљ граничног појаса. Знаш, ја сам стварно са звезда. Сав сам од светлости створен. Ништа се у мени неће угасити ни скратити. Само ћу, обично тако, једне случајне зоре Свом далеком сунцу златних се очију вратити. Слава бесмртним херојима. #Чојство #Cojstvo #војскајугославије #vojskajugoslavije #Србија #Srbija #Отаџбина #Otadzbina #Космет #Kosmet #Кошаре #Kosare #приштинскикорпус #pristinskikorpus #НАТОагресија #NATOagresija

