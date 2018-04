CEO SVET BRUJI O USPEHU SRPSKOG STRUČNJAKA: Ljudi su lečnje ove bolesti PLAĆALI GLAVOM, a onda je on izmislio metodu koja spasava živote!

Srpski doktor, prof. dr Dino Tarabar osmislio je prvi u svetu potpuno nov pristup u lečenju najtežih pacijenata koji boluju od ulceroznog kolitisa, zapaljinske bolesti creva, koje zahvata debelo crevo.

Dr Tarabar, koji je inače gastroenterolog u Vojnomedicinskoj akademiji i bavi se lečenjem obolelih od kronove bolesti i uleceroznog kolitisa, za svoj pronalazak je od svojih evropskih i svetskih kolega dobio priznanje kakvo nikad do sada nije dobio ni jedan lekar sa ovih prostora.

Naime, na ideju o novoj kombinaciji lekova (jednog starog imunosupresiva i novog biološkog leka) dr Tarabar je došao tako što sadašnja terapija za najteže pacijente nije davala dobre efekte. Od tih medikamenata mnogi pacijenti su dobijali razne infekcije, sepsu, a pojedini su čak i izgubili glavu.

- Pre par godina pojavio se lek "vedolizumab", biološka terapija koja daje efekte, ali nije namenjena najtežim formama bolesti. Onda mi je sinula ideja da uzmem stari dobri lek "ciprosporin" koji sapda u imunosupresive, a koji smo koristili pre deset do 15 godina. Ideja mi je bila da sa njim dovedem pacijente u remisiju (stanje odsustva aktivnosti bolesti), svedem oblik oboljenja na manje težak, a za koji je "vedolizumab" registrovan - objašnjava na početku prof. dr Dino Tarabar.

Molba farmaceutskoj kompaniji koja proizvodi lek

Kombinaciju je osmislio, ali nije znao kako sve da realizuje. Lek nije imao, a ni u Srbiji se nije davao o trošku osiguranja. Jedina opcija bila mu je da se obrati japanskoj farmaceutskoj kući, koja pravi taj lek. To je i uradio i poslao im molbu da bi uradio akademsku studiju.

- Tražio sam im donaciju za 15 pacijenata u vrednosti od 300.000 evra. Objasnio sam im da bi studija trajala godinu dana, preložio im protokol. Za divno čudo ideja im se svidela i odobrili su mi donaciju - prepirčava dr Tarabar.

Na istu ideju dolazi i doktor iz Njujorka

Slučajnost ili ne, ali na istu ideju nekoliko dana kasnije dolazi još jedna gastroenterolog. Federer među lekarima. Reč je o vrhunskom gastroenterologu koji radi u jednoj poznatoj klinici u Njujorku - Žan Fred Kolombel. I on se, kao i dr Tarabar, obratio Japanskoj farmaceutskoj kući sa istim zahtevom.

Ali imao je šta da čuje. Dobio je izvinjenje od Japanaca, koji su mu objasnili da je prvi na ideju došao srpski lekar dr Tarabar i da su njemu odobrili donaciju.

Iako se dr Tarabar i Žan Fred znaju, američki kolega je ovu vest korektno prihvatio.

Studija počinje u januaru

Studija dr Tarabara krenula je u januaru 2017. godine, kada je prvom pacijentu dat lek, po protokolu koji je osmislio dr Tarabar.

- Osam dana sam davao "ciprosporin" intravenski i ako je pacijent dobro reagovao, dobijao je isti taj lek oralno narednih osam nedelja. Kada sam krenuo pacijentima da dajem oralno lek, istog dana su počinjali intravenski da dobijaju biološku terapiju, medikament za koji sam dobio donaciju od japanske farmaceutske kuće. Dobijali su ga onda nakon 2 nedelje, pa posle 6 nedelja i kasnije na osam nedelja, jer je leku potrebno 8 do 10 nedelja da počne da deluje. Poslednji pacijent uključen je u studiju u avgustu prošle godine - objašnjava doktor.

Iznenađujuće fantastični rezultati



A rezultate koje je dobio bili su vrhunski. Nijedna kombinacija lekova do sada nije dovela do tako fantastičanih rezultata.

Od 17 pacijenata koji su bili uključeni, dvoje nije reagovalo na prvi lek, jedan je ispao u 20 nedelji i morao je biti operisan. Ostalih 14 pacijenata bilo je odlično.

- Više nisu bili u bolnici, nisu krvarili, nisu imali bolove, visoku termperaturu. Nisu morali da trče u kupatilo, nisu izgledali kao da su bolesni i vratili su se svojim poslovima - kaže dr Tarabar.

Ma to rade Srbi...

O ovom dostignuću čuli su mnogi lekari u svetu, a postoji i jedna anegdota.

- Mlađi kolega dr Tarabara, dr Milenković bio je u Belgiji gde su se održavala predavanja. Na jednom od njih predstavili su težak slučaj ulceroznog kolitisa.

Belgijanac, koji je držao predavanje, pitao je publiku kako bi lečili takvog pacijenta. Milenković se javio i odgovorio da bi lečio kombinacijom lekova koje je dr Tarabar osmislio. Na to su se mnogi između sebe pogledali, i upitali šefa da li je to kombinacija lekova koje je Žan Fred (lekar iz Njujorka) osmislio. Na to je on odgovorio da nije, već da to rade Srbi.

Evropski i svetski kongres

Dr Tarabar je prijavio rad o ovoj svojoj ideji na Evropskom kongresu u Beču, na kojem mu je rad ušao u deset najbolji. Prijavio se i na svetski kongresu, koji će se na leto održati u Americi. Za oba kongresa dr Tarabar je dobio poziv da održi oralna predavanja, što do sada niko nikada iz Srbijie, pa čak ni iz okruženja, nije imao tu čast. U Americi će pred 20.000 gastroenterologa održati predavanje.

Biološki lek uskoro o trošku RFZO -a

Nakon što je o neverovatnom pronalasku obaveštena i direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dr Tarabar je dobio obećanje da će se biološki lek "vedolizumab" uskoro naći na pozitivnoj listi lekova i da će ga pacijenti dobijajti besplatno.

