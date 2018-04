PERVERZNJACI HARAJU NARODNIM POZORIŠTEM: Glumicama nestaje veš, bodiji, brushalteri, krzno...

Kada se u pozorištu spuste zavese i pogase svetla, neki perverznjak (ili više njih) taj mrak koristi da potkrada glumce! Nestaju im razne rekvizite iz garderobe - bodiji, brushalteri, bunde!



Ćerka doajena srpskog glumišta Predraga Ejdusa, glumica Vanja Ejdus požalila se na Fejsbuku da je ostala bez bunde od pravog krzna koju nosi u „Ožalošćenoj porodici“:

- Ukraden mi je kostim iz predstave u Narodnom pozorištu. Bodi i budna. Pišem ovo javno da bih poverovala u isto.

Ona za Kurir ističe da je zgrožena time što se zbiva.

- Videli ste i sami količinu komentara mojih kolega. Strašno je i kako živimo i kakve su plate. Krade se na sve strane, ovo je samo primer u malom - rekla je Vanja.



Glumci, kostimografi i reditelji podelili su svoja iskustva.

- Meni su u Narodnom pozorištu ukrali scenografiju iz „Krcka Oraščića“ i neko je iznajmio za koncert Marije Šerifović u NP! Inače, predstava je još uvek na repertoaru - nadovezala se Angelina Atlagić.



Požalila se i čuvena glumica Vesna Čipčić:

- S mog kostima su isparani krznena kragna i manžetne.



Glumica Bojana Tornjanski ostala je bez cipela iz jedne predstave, a glumica Ivana Nikolić bez crne suknje:

- Nama su nestali iz kostima neki brushalteri i bodiji! I neko je ukrao krzno s kostima koji je bio izložen u foajeu! Nekome baš treba veš i krzno!



Dramaturg Maša Stokić našalila se da je izgleda u pitanju epidemija, aludirajući da se ne krade samo u Narodnom:

- I u BDP nestaju kostimi, mada u delovima... Strašno!



Poznati srpski kostimograf Boris Čakširan potvrdio je na Fejsbuku da se masovno krade po pozorištima.

- Meni su krali kostime u Narodnom, u „Radoviću“, JDP i u Podgorici, a od toga dva puta Zvončicu! Svaki put sam ponovo radio iste kostime!



Upravnik Narodnog pozorišta Dejan Savić rekao nam je da je u inostranstvu i da nije video šta je Vanja Ejdus objavila, a kada smo pokušali da mu objasnimo da se u njegovom pozorištu krade i da nestaju stvari, odgovorio je:

- Nemojte ništa da mi pričate, to me uopšte ne zanima, hvala vam. Prijatno.



Željko Hubač, direktor Drame

KRALI ISTI SAKO DVA PUTA



Željko Hubač, direktor Drame u Narodnom pozorištu, rekao je za Kurir da su te krađe užasne:

- Postoje službe u pozorištu koje se time bave, zaista ne znam na koga da sumnjam. Postoje i kamere u hodnicima, ali ne možete uneti kamere u garderobu, to nije pristojno. Nemoguće je drugačije rešiti to osim svakog čoveka pretresati kad izlazi. Znam da su „Narodnoj drami“ dva puta krali isti sako, to jest, ukrali su ga prvi put, pa su sašili nov, a onda je i on nestao. Čujem da se na buvljacima svašta od toga može pronaći.