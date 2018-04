PLANIRATE LETOVANJE U CRNOJ GORI? ODMOR SE MOŽE PRETVORITI U PAKAO: Crnogorci više ne priznaju ovaj srpski dokument

Nedavno je u Srbiji doneta odluka o produženja roka trajanja saobraćajnih dozvola i registarskih tablica sa sedam na devet godina, a da biste neometano otišli u inostranstvo, u policiji dobijate besplatnu potvrdu na srpskom i engleskom jeziku kojom se dokazuje da je rok važenja saobraćajne produžen.

Međutim, od ponoći, prema svedočenjima ljudi koji su sa tom potvrdom pokušali da uđu u Crnu goru, to više nije moguće.

Naime, beogradski mediji su preneli priču čoveka čiji su se roditelji jutros uputili put primorja, ali tamo nisu uspeli da stignu jer su vraćeni sa crnogorske granice. Kako se navodi, za Crnogorce od ponoći ne važe nikakve potvrde, samo nova saobraćajna dozvola.

- Moji roditelji su krenuli jutros za Crnu Goru, međutim, ovi naši iz MUP-a su očigledno džaba izdavali potvrde za produženje važnosti saobraćajne dozvole, jer one od ponoći u toj zemlji više ne važe. Tako da su penzioneri od oko 70 godina morali da se vrate u Beograd, a krenuli su jutros oko 4.30. Šta im je tako nešto trebalo? - kaže on i dodaje:

- Mom ocu su u MUP-u regularno izdali potvrdu o važnosti saobraćajne dozvole i na srpskom i na engleskom, čak je dobio i novu saobraćajnu, ali sa starim podacima, to je platio, ima priznanicu, međutim, sve je džaba. Crnogorci od noćas priznaju samo novu saobraćajnu dozvolu, praktično, za njih je to jedini važeći dokument. Posavetovao sam roditelje da svrate u SUP u Prijepolju da oni provere sa policijom u Crnoj Gori tu informaciju, ako ima šanse da se na vraćaju u Beograd, međutim, majka je dobila informaciju da te potvrde o produženju saobraćajne dozvole zaista više ne važe.

