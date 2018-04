MINISTARKA KUBUROVIĆ: Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ispunio cilj, do sada izrečeno 12.000 hitnih mera

BEOGRAD - Ministarka pravde Nela Kuburović ocenila je danas da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici tokom dosadašnje primene ispunio osnovni cilj uspostavljanja multisektorske saradnje i dobre koordinacije policije, tužilaštva i sudova.

Navodeći da će 1. juna biti obeležena godina od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, ministarka je za Radio-televiziju Srbije ocenila da taj akt ima preventivnu funkciju s obzirom da je danas razmotreno više od 30.000 slučajeva nasilja u porodici.

"To nisu samo novi slučajevi već se tužilaštva i sudovi bave i ranije prijavljenim slučajevima. Imajući u vidu da je izrečeno više od 12.000 hitnih mera to znači da je zakon preventivno reagovao i da je u tim slučajevima sprečeno da dođe do samog nasilja ili do eskalacije", kazala je ministarka pravde.

