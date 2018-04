(FOTO) GENERAL DIKOVIĆ NA BOJIŠTU VELIKOG RATA: Upoznao kralja Petra lično, pa ovo poručio srpskim junacima!

BEOGRAD - Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković sa saradnicima, juče je u okolini Ripnja prisustvovao snimanju scena filma i serije „Kralj Petar Prvi u slavu Srbije“.

Reč je o projektu glumca Lazara Ristovskog, čiju je realizaciju podržala Vlada Republike Srbije.



Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije dali su veliki doprinos realizaciji projekta, prevashodno angažovanjem oko 200 vojnika, pripadnika Kopnene vojske, za snimanje masovnih scena Kolubarske i Cerske bitke ali i obezbeđivanjem mehanizacije, vozila, vojničkih rekvizita i neophodne opreme za logističku podršku projektu.



General Ljubiša Diković je obišao, u pratnji Lazara Ristovskog, koji u filmu i seriji tumači lik kralja Petra, pripadnike Vojske Srbije angažovane na „setu“ i razgovarao s njima.



Poželevši im srećan rad, general Ljubiša Diković je istakao da film i serija najlepše predstavljaju istoriju Srbije.

– Nemojte štedeti sebe, jer ovim snimanjem, na svojevrstan način, postajete deo istorije Srbije za koju je ovaj projekat veoma važan. Svet treba da vidi što se događalo pre 100 godina, a to su samo dve generacije iza nas i neophodno je da im pošaljemo pravu sliku o nama. Reč je o događima od 1906. do 1918. godine, a u to vreme, srpskog vojnika i seljaka krasila je velika humanost, i iznad svega, veliko junaštvo koje je izviralo iz ljubavi prema Srbiji – rekao je načelnik Generalštaba i potvrdio da su događaji iz tog vremena veliki oslonac Srbije, na ponos nama danas ali i budućim generacijama.

Ristovski je rekao da bez te podrške ne bi bilo bilo moguće uspešno realizovati projekat.

- Nažalost, naše mlađe generacije nemaju vojnu obuku, pa ne znaju ni pušku da drže a kamoli da pucaju i zato nam je pomoć profesionalne vojske zaista bila neophodna... Ne smemo da pogrešimo ni u čemu, jer ti događaji su u emotivnom pamćenju srpskog naroda i neophodno je da u svemu budemo tačni i istiniti i da napravimo stvar koja će da ostane zauvek zapamćena - rekao je Lazar Ristovski.

Poznati glumac je generalu Dikoviću predstavio članove ekipe i glavne glumce, a načelnik Generalštaba je iskoristio priliku da se fotografiše s vojnicima u autentičnoj srpskoj uniformi tog vremena, nakon čega je obišao režiju i prisustvovao snimanju jedne od scena.



Premijera filma „Kralj Petar Prvi u slavu Srbije“ planirana je za 11. novembar u Sava centru, na dan potpisivanja Mirovnog sporazuma u Prvom svetskom ratu, dok će emitovanje 10 epizoda istoimene serije započeti početkom naredne godine.

