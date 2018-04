RODITELJI, PAŽNJA! Evo kako monstumi vrbuju decu na internetu: Namame ga da dođe u inostranstvo i odmah mu uzimaju dokumenta! DETE ČEKA PAKAO PROSTITUCIJE, VAĐENJE ORGANA I SMRT!

Svako šesto dete u Srbiji bilo je žrtva manijaka preko interneta, dok se svaki treći maloletnik preko neke vrste aplikacija dopisuje ili razgovara sa apsolutno nepoznatom osobom.



Nažalost, slučaj devojčice o kojoj je pisao Kurir, a koju je preko društvenih mreža vrbovao manijak iz inostranstva i koji je otišao toliko daleko da je nesrećno dete pristalo da zbog ljubavi prema njemu njeni organi budu prodati, nije jedini. Prema podacima Ministarstva za telekomunikacije, čak 15 odsto učenika doživelo je neprijatnost na netu, 34 odsto učenika na četovima priča s nepoznatim osobama, 31 odsto dece lično je upoznalo osobu koju su prvi put videli na netu, dok je isti broj učenika izjavio da njihovi roditelji ne znaju šta oni rade u sajber-prostoru.

Pedofil iz Novog Pazara SLAO PORUKE DECI OD PET GODINA

Najskoriji slučaj internet manijaka u Srbiji dogodio se prošlog meseca, kada su pripadnici kriminalističke policije u Novom Pazaru lišili slobode crnogorskog državljana A. S. zbog osnovane sumnje da je deci u ovom gradu slao neprimerene poruke preko Instagrama. Osumnjičeni je deci od pet, sedam i osam godina duži vremenski period slao poruke ljubavnog sadržaja na ovoj socijalnoj mreži.



Biraju lakoverne



Manijaci najčešće vrbuju decu preko Fejsbuka, internet igrica i drugih društvenih mreža, a njihov cilj je često da maloletnike uvuku u seks-trafiking ili da ih iskoriste za trgovinu organima. Sve počinje s nevinim porukama za upoznavanje, a predatori lukavo ispituju žrtvu trudeći se da saznaju šta su joj slabe tačke. Zatim igraju na te slabosti naivnog i lakovernog deteta, a najčešće glume mlade zaljubljene muškarce koji su baš u žrtvi našli svoju srodnu dušu.

Obećanjima o ljubavi i zajedničkom životu, predator uzima žrtvine lične podatke: gde živi, gde se kreće, a neretko ih namamljuje u stranu zemlju na dugoočekivani sastanak. Kada dete dođe, odmah mu se oduzimaju lična dokumenta i najčešće bude primoravano na prostituciju ili ga čeka smrt u mukama, dok se njegovi organi prodaju na crnom tržištu.



Kriminolog Dušan Davidović upozorio je nedavno za Kurir da su mogućnosti zloupotrebe podataka preko elektronskih uređaja i mobilnih telefona beskonačne.

- Kada se dođe do podataka o detetu, gde stanuje, u koju školu ide, ono postaje lovina onih koji to rade, pa ih koriste ili za dečju pornografiju, prostituciju, a može doći do svega, pa i do otmice. Decu može svašta da snađe. Svaki put može da iskrsne neka nova zamka za korisnike modernih sredstava komunikacije. Trebalo bi roditelji da budu ta prva brana od mogućih zloupotreba dece - ističe Davidović.

Poverenje najbitnije



Psiholog Aleksandra Janković objašnjava da je u takvim situacijama najvažnija komunikacija između deteta i roditelja i da mame i tate prvo moraju da upozore decu da se na društvenim mrežama nalazi najrazličitiji tipovi ljudi koji mogu da ih namame i budu vrlo lukavi u tome.

- Treba prvo proveriti ko je ta osoba s kojom vaše dete komunicira. Međutim, roditelji treba da ponude pomoć i da shvate šta je to za čim čezne njihovo dete. Najčešće je to ta neka ljubav do kraja života. Dete treba da podržimo i nikako ne smemo da ga krivimo za nešto, sa njima treba sesti mirno i staloženo i pričati i objasniti da ljubav imaju i da će ona svakako doći - kaže Jankovićeva za Kurir.







Opasne aplikacije PREKO IGRICA PRATE DECU

Najpopularnije igrice i aplikacije na mobilnim telefonima, namenjene deci, nelegalno i bez znanja roditelja prikupljaju lične podatke mališana, uključujući i tačnu lokaciju na kojoj se nalaze, pokazalo je najnovije istraživanje kalifornijskog univerziteta Berkli. Oni su analizirali 5.855 Android aplikacija za decu i ustanovili da više od polovine njih neovlašćeno „špijunira“ decu mlađu od 13 godina.

