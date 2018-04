SLUČAJ KOJI JE UZNEMIRIO BiH: Porodica silovanog dečaka dobila preteću poruku, a otac pedofila sve zgrozio svojom izjavom

On se nalazi u kući njegovog ujaka s roditeljima koji su dali izjave u policiji i Tužilaštvu. Dečakov ujak juče je dobio preteći SMS koji je prijavio policiji, prenose mediji.

Hujiću je određen jednomesečni pritvor, a tereti se za krivično delo polni odnos s detetom.

U međuvremenu, Sanel, otac osumnjičenog, koji tvrdi da dete nije vrištalo te da je njegov sin "samo pokušao da ga siluje" u prostoriji koja se nalazi ispod balkona njegove kuće.

Izjava oca

"Bili su ukućani, ali nisu ništa čuli. Oko 22 stigli su policajci i uhapsili ga. To je bio pokušaj silovanja. Dirao ga je prstom. Elnes se nikada nije tako ponašao, nije imao problema s policijom. Radio je na građevini. Tog dana je popio tri piva, našli su mu policajci alkohol u krvi. Osuđujem to njegovo ponašanje, svestan sam da to nije smeo sebi da dozvoli", kazao nam je Sanel Hujić.



Prema dosadašnjim rezultatima istrage, osumnjičeni je u večernjim satima zgrabio na ulici dečaka koji se vraćao od bake. Odneo ga je u prostoriju ispod kuće, gde ga je ljubio, strgao mu odeću i silovao ga. Dečak sve je ispričao majci koja je slučaj prijavila policiji.

Mališan u konstantnom strahu

Dečaka su pregledali pedijatri i potvrdili da je nad njim bilo seksualnog nasilja. Dete posle pregleda od straha nije smelo da uđe u svoju kuću, a po dolasku iz bolnice, nije smelo da izađe iz automobila. Zbog toga ga je ujak odveo s majkom svojoj kući.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Avaz.ba

Kurir

Autor: Kurir