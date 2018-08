SVET PRIČA O SRPSKOM HAKERU! MARTINU PRETI 5 GODINA ROBIJE! Ojadio FIFA, a sada mu određena kaucija od 750.000 DOLARA!

Kompjuterskom geniju iz Srbije Martinu Maršiću (25), koji je optužen da je hakovao servere kompanije "Elektronik arts" (EA) i krao virtuelni novac koji se koristi u video-igrici FIFA 18, čime je oštetio ovu kompaniju za 324.000 dolara, određena je kaucija u iznosu od 750.000 dolara, koju može da plati u kriptovalutama poput bitkoina!

Kako je objavila kancelarija američkog javnog tužioca, Maršić je uhapšen u prošlu sredu na aerodromu u San Francisku, u kojem je bio turistički, dok je čekao let za Srbiju. Već sledećeg dana saslušan je kod istražnog sudije, a kompletnu istragu sproveo je američki Federalni istražni biro (FBI). Ukoliko bude osuđen, srpskom IT stručnjaku preti zatvor od pet godina i novčana kazna od 250.000 dolara.

- Proverom je utvrđeno da Maršić poseduje pasoše Srbije i Italije, a njegovo poslednje poznato prebivalište je italijanski grad Udine. Tereti se da je, zbog prevare i dobiti, neovlašćeno pristupio serverima kompanije koja se bavi proizvodnjom video-igrica. Kompanija "Elektronik arts" je 25. marta primetila neovlašćeni pristup njihovom sistemu. Martinu je sudija odredio kauciju od 750.000 dolara, koju može da plati u kriptovalutama, a 13. avgusta zakazano je da bude ponovo izveden pred sudiju kako bi položio kauciju i dobio termine za dalja saslušanja - navodi se na sajtu američkog ministarstva pravde.

Maršić je optužen da je neovlašćeno pristupio igrici NBA lige 15, koju je potom iskoristio za pristup FIFA serverima.



- Tajni pristupni token omogućio je hakeru da uspostavi vezu između NBA Lajv 15 i FIFA 18. Pošto je NBA Lajv 15 bio pouzdan server, haker je mogao da iskoristi poverenje između NBA Lajv 15 i FIFA 18 da bi dobio pristup FIFA 18. Maršić je posle toga distribuirao kopije igrice na 17.000 računa, a FIFA valutu u igrici na 8.000 računa. Zatim je sve kopije i valute prodao na crnom tržištu, takozvanom darknetu, gde se trguje upravo u kriptovalutama - stoji u pismu koje je sudu dostavio agent FBI Džastin Grigs, koji je vodio ovu istragu.

Maršić je navodno pre hapšenja bio u turističkoj turi po Americi. Na svom zvaničnom profilu predstavlja se kao programer koji je završio kompjutersku grafiku u Trstu, od jula 2015. godine vlasnik je kompanije "Martelex LLC" u Srbiji, dok je pre tog radio u jednoj milanskoj firmi.

Vuk Ninić

Potrebno je vrhunsko znanje

Profesor na IT akademiji Vuk Ninić objašnjava za Kurir da vam je potrebno vrhunsko znanje da biste uradili stvari slične ovoj.

- Prvo vam treba potpuno znanje o kompjuterima, morate biti vrhunski programer i svašta još da biste uopšte hakovali nešto, to jest ušli u sistem na mala vrata. Načelno hakeri namerno obaraju sajtove zbog zarade ili da bi naškodili konkurenciji, mada ima i onih koji to rade iz zabave. Veliki sistemi sve više rade na bezbednosti i zaštiti svojih podataka, jer se mini hakerski napadi događaju svaki dan. Firme zato nastoje da se što bolje zaštite od hakerskih napada i neretko su upravo bivši hakeri angažovani na zaštiti jer su upravo oni ti koji najbolje znaju kako sve funkcioniše. I oni koji štite od upada u sistem i sami hakeri su na ceni i veoma su dobro plaćeni - objašnjava Ninić.