DUŠANKA SE VRATILA SA MORA I DOŽIVELA ŠOK: Osetila sam mučninu i bolove u stomaku, a onda više nisam mogla da hodam! NA RUKAMA JE UNELI U BOLNICU!

"Verujte da još nisam svesna šta me je snašlo. Da iz punog zdravlja dođem do toga da bez nečije pomoći ne mogu ni do toaleta, potpuno je neverovatno. Ne daj bože nikome da ovo doživi“, kaže na početku Dušanka Šaša (65), kojoj je dijagnostikovana infekcija izazvana virusom Zapadnog Nila.

Dušanka je bila lečena u Klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, a sada se nalazi na kućnom lečenju. Problemi su i dalje prisutni. Ima parezu desne noge, kao posledicu neuroinfekcije prouzorkovane virusom Zapadnog Nila.

"Nisam nikada ni pomislila da išta slično može da mi se desi. A gledajte me sad. Noga kao da nije moja, već tuđa. Uglavnom ležim, nedavno sam nabavila hodalicu, pa ovih dana pokušavam da napravim bar nekoliko koraka", kaže Dušanka, koja sa porodicom živi u Beogradu.

Borba za desnu nogu Dušanka kaže da tek sad, posle skoro mesec dana, oseća da joj je organizam malo ojačao. "Međutim, na nogu još ne mogu. Redovno radim sa fizioterapeutom, ali je pomak minimalan. I dalje ništa ne mogu bez pomoći porodice. Ne znam kako bih bez njih. Oni mi pomognu da odem do toaleta i da se okupam, spreme mi da jedem, ma sve što je potrebno", priča ona. Našoj sagovornici predstoji rehabilitacija u bolnici zbog desne noge. "Sad predstoji borba za desnu nogu. Verujem da ću uz pomoć stručnjaka i u toj borbi pobediti", kaže ona.

Kako navodi, agonija sa zdravljem počela je sredinom jula, desetak dana po povratku sa letovanja.

"Potpuno nestvarno da ubod komarca može da napravi toliki problem. Ne znam ni gde, ni kad me je ubo. Na moru sam dobila osip po grudnom košu i po leđima, a lekar u Grčkoj mi je rekao da je to najverovatnije alergija od sunca i prepisao mi kremu. Taj osip se povukao, ali se ponovo javio po povratku s mora. Međutim, desetak dana nakon letovanja osetila sam mučninu i bolove u stomaku, zbog čega sam se javila u jednu beogradsku bolnicu. Tamo su urađene kompletne laboratorijske analize, rezultati su bili uredni i, uz savete lekara i prepisanu simptomatsku terapiju, otišla sam kući", dodaje ona.

Međutim, narednih dana nije se osećala dobro.

"I dalje je bila prisutna mučnina, a u međuvremenu sam dobila i temperaturu. Bila sam i strašno malaksala, bukvalno nisam imala snage ni za šta. Na kraju uopšte nisam mogla ni da hodam, jer su počeli problemi sa desnom nogom. Svaki put kad bih pomerila nogu, javljali su se nesnosni bolovi, koji su išli od kuka naniže, sve do prstiju", dodaje ona.

Kako joj se stanje pogoršalo, otišla je lekaru u dom zdravlja i on joj je na osnovu svih tegoba koje je imala dao uput za Kliniku za tropske i infektivne bolesti. U bolnici je bila pet dana, a potom je puštena na kućno lečenje.

"Porodica me je na rukama unela u kliniku jer nisam mogla da hodam. Tamo su mi uradili skener i lumbalnu punkciju. Rečeno mi je da imam početni meningitis i ostavili su me u bolnicu radi daljeg lečenja. Posle su virusološke analize pokazale da se radi o virusu Zapadnog Nila", priča ona.

