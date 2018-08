ZAŠTITNIK GRAĐANA: Nedostatak gradevinske dozvole nije prepreka za zaključenje ugovora

BEOGRAD - Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić saopštio je danas da nedostatak gradjevinskih ili upotrebnih dozvola za nekretnine nije prepreka za zaključenje ili overu ugovora o njihovoj prodaji.

On je naveo da je to izričito predvidjeno članom 4a Zakona o prometu nepokretnosti, kojim je propisana obaveza javnog beležnika da upozori ugovorne strane na činjenicu da nije izdata gradjevinska ili upotrebna dozvola i da to upozorenje unese u kupoprodajni ugovor prilikom overe.

foto: Fonet/Nenad Đorđević

"Jedino ako ugovorne strane ne prihvate da se unese upozorenje u ugovor, javni beležnik je dužan da odbije da izvrši overu", navodi se u saopštenju kancelarije zaštitnika.

Zaštitnik gradjana je apelovao na sve gradjane koji se suoče sa nedoumicama u pogledu postupanja javnih beležnika da se pritužbama obrate Javnobeležničkoj komori Srbije ili Ministarstvu pravde.

