BEOGRAD NA DIVLJEM ZAPADU IZNENADIO BRANISLAVA: U Americi živim od 2007. i bio sam iznenađen kada sam ugledao tablu Belgrade u Montani! Bićete ponosni kad čujete otkud Beograd tu

Beograd usred Divljeg zapada u Montani! Ime ovog grada u ovoj saveznoj državi Sjedinjenih Američkih Država iznenadio je Branislava Anđelkovića, Srbina koji od 2007. godine živi i radi u Čikagu i koji je vozeći kamion na putu za Spoken naišao na tablu "Belgrade".

Naš Beograd nije usamljen na mapi sveta. Samo u SAD postoji sedam gradova, naselja i sela koji nose ovo ime, kao i četiri mesta u Evropi. Veoma je interesantno da je ovaj mali Beograd, na koji je naišao naš čitalac, upravo dobio ime po glavnog gradu Srbije, i to u čast Srba koji su učestvovali u izgradnji pruge.

- U Americi živim od 2007. godine i bio sam veoma iznenađen kada sam ugledao tablu s natpisom "Belgrade" usred Divljeg zapada u Montani. Zainteresovalo me je odakle ovde Beograd. Taj grad se nalazi na auto-putu I-94, na 298 milja od ulaska u saveznu državu Montanu kada se krećete od zapada prema istoku - priča Anđelković za Kurir.

Kako kaže, tuda je prolazio više puta, a uvek ga je kopkalo otkud to Beograd na Divljem zapadu.

- Srbija je mala zemlja, kako li su oni ovde među kaubojima i indijanskim plemenima čuli za Beograd? Iz radoznalosti sam malo istraživao po internetu i naišao na informaciju da je grad dobio ime po glavnom gradu Srbije u čast srpskih investitora koji su pomogli izgradnju dela pruge Severni Pacifik, koja spaja istočnu obalu sa severozapadnom. Malo je poznato da su Srbi uložili u izgradnju jedne od najvećih pruga u SAD - objašnjava naš sagovornik.

On dodaje da je verovatno zaboravljeno da su Srbi nekada davno ulagali u Ameriku dok se ona gradila i da su učestvovali u izgradnji infrastrukture.

- Grad je osnovan još daleke 1880. godine. Zanimljivo je i da se grad nalazi u preriji, gde su se u vreme njegovog osnivanja nalazila indijanska plemena. To je za to vreme bio jedan od većih tehnoloških poduhvata, jer je trebalo premostiti Stenovite planine, koje spadaju u jedan od najvećih planinskih venaca u Americi. Pruga je duga oko 5.000 kilometara - kaže Anđelković.

U SAD imenjaci srpske prestonice se nalaze u Minesoti, Montani, Nebraski, Mejnu, Misuriju, Teksasu i Severnoj Karolini. Zanimljivo je i da ime Beograd nose i četiri grada u Evropi, kao i predgrađe Londona i opština u glavnom gradu belgijske oblasti Valonija.

Beogradi po SAD

1. Beograd, Minesota - ovo naselje ima oko 750 stanovnika i nalazi se u okrugu Sterns, grad je osnovan oko 1886. godine. Ime gradu su navodno dali radnici, poreklom Srbi

2. Beograd, Montana - u njemu živi oko 7.389 ljudi, a osnovan je kada je tuda prošla severnopacifička železnica

3. Beograd, Nebraska - u ovom selu, nekadašnjoj divljoj periferiji, živi oko 126 stanovnika

4. Beograd, Mejn - mesto koje se nalazi u okrugu Kenebek, u američkoj državi Mejn, ima oko 2.978 stanovnika, nastanjeno je 1774. godine

5. Beograd, Misuri - naselje u južnom delu okruga Vašington, u američkoj saveznoj državi Misuri, osnovano je 1876, broji oko 200 stanovnika, a navodno je dobilo ime po glavnom gradu Srbije

6. Beograd, Teksas - nekada bogat poljoprivredni i trgovački centar, danas ga zovu i grad duhova, s obzirom na to da u njemu nema stanovnika

7. Beograd, Severna Karolina - zajednica na reci Vajt ouk, na južnoj obali istoimenog grada

Beograd u svetu

- Belgorod - grad u Rusiji nazvan po regionu kome pripada, a koji je bogat krečnjakom, prvi put se pominje 1237. godine

- Stolni Beograd - na mađarskom Sekešfehervar, grad je poznat kao drevna prestonica mađarskih kraljeva

- Bjalogard - grad u Poljskoj, do devedesetih godina u gradu su bile stacionirane tri grupacije Crvene armije

