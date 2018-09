MIHAJLOVIĆEVA O KORIDORU 10: Najvažnije da se uradi bezbedno i kvalitetno

izgradnja auto-puta biće završeni do kraja godine

BEOGRAD - Potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović izjavila je danas da je najvažnije da se Koridor 10 u Grdeličkoj klisuri uradi bezbedno i kvalitetno.

Mihajlović je odgovarajući na pitanje novinara šta misli o izmeštanju brda na kosina 2 kod Predejana i da li će to biti gotovo do kraja godine, rekla da veruje da će taj posao i izgradnja auto-puta biti završeni do kraja 2018.

"Najvažnije je da se Koridor 10 završi bezbedno i kvalitetno i o tome ja stalno govorim. Koridori Srbije su dobili projekat sanacije, prihvatili ga i rade sanaciju i to je za mene i za sve nas najvažnije. Verujem da će biti gotovo do kraja godine", dodala je Mihajlović.

