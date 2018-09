ŠKOLE I VRTIĆI ZASUTI FLAJERIMA ZA FOLKLOR, FUDBAL, JEZIKE! RODITELJI NA MUKAMA: Ako hoćeš da ti dete bude Ronaldo, daj pare!

Početak školske godine kao da je upalio alarm u svim privatnim školama fudbala, stranih jezika, folklora i borilačkih veština, jer su se svi odjednom sjatili ispred škola i vrtića nudeći roditeljima reklamne flajere za svoje vannastavne aktivnosti po "ubedljivo najpovoljnijim" cenama.

Zatrpani gomilom letaka, roditelji su se našli u čudu, posebno zato što je većina od njih jedva uspela da skrpi pare da svog školarca opremi za školu ili vrtić, a kamoli da ima još da plaća oko 3.000 dinara mesečno za neku zanimaciju koja se detetu možda i neće svideti.

"Igraj fudbal i postani šampion i budući as", samo je jedna od parola kojom žele ubediti roditelje da upišu dete u njihovu školu.

- Ispred škola i vrtića svi nude neke vannastavne aktivnosti. Dele flajere za fudbal, za stane jezike, muzičke sekcije, karate, izviđače, sve živo. Zatrpavaju nas raznim ponudama i sve do jedne su najbolje i najpovoljnije za neše dete. Obećavaju da će nam od deteta napraviti fudbalsku zvezdu poput Ronalda, a naše je samo da platimo. Ne može čovek da se odbrani od njih. Svaka od tih aktivnosti mesečno košta između 2.500 i 3.000 dinara - kaže S. D., roditelj jednog mališana koji ide u predškolsko.

Naš sagovornik dodaje da ne želi da opterećuje dete gomilom obaveza, ali da ima roditelja koji nasednu na različite mamce kojima se služe vlasnici škola koje nude sportske i kulturne aktivnosti za decu.

- Da bi lakše ubedili roditelje da se odluče da upišu dete baš kod njih, vlasnici privatnih škola fudbala nude na poklon lopte, u školi stranih jezika je prva nedelja ili mesec učenja besplatan. Mene zanima da mi sin do Nove godine nauči da vezuje pertle, a njihove ponude me ne interesuju - ističe on.

Ministar prosvete Miladin Šarčević ističe da je sve ono što se nudi roditeljima ispred škola obično mešetarenje i da roditelji te ponude treba da izbegavaju.

- Muka natera ljude da koriste sve i svašta. To što se nudi ispred škola nije kvalitetno i to lešinarenje je prisutno samo ispred škola čiji direktori ne rade dobro. Država je platila školi za te aktivnosti i predsednici saveta roditelja treba da pitaju direktora šta mogu deca da koriste besplatno. Država nudi sve više sekcija, sport, informatiku i nema potrebe da se plaća privatno. Ako je direktor nesposoban da to organizuje, meni je lako da mu dam otkaz, ali ako on to organizuje kvalitetno, ispred škola neće biti mešetarenja - zaključuje Šarčević.



Vladetić: Sport je dobar, ali je važnija kvalitetna ishrana Pedagog Petar Vladetić ističe da je u društvu na delu potpuna hipokrizija morala i da u opštoj nemaštini, ljudi u trci za zaradom igraju na kartu slabosti roditelja prema deci.

- Oni znaju da će roditelj da se odrekne svega da bi detetu nešto pružio. U najboljem interesu deteta je da dete van škole vreme provodi u sportu ako roditelji to mogu da finansiraju, ali moraju da provere ko stoji iza te škole i da li je namera njenog vlasnika samo da stvori profit ili školu drži s ljubavlju. Roditelji moraju da se informišu i procene nameru onih koji nude te dodatne aktivnosti - kaže Vladetić.

On dodaje da je važno da roditelji znaju prioritete, a ne da šalju dete na vannastavne aktivnosti, a nemaju novca ni da ih kvalitetno hrane.

- Prioritetno je da imaju zdravu ishranu, a roditelji mogu decu da odvedu na zelene površine i da im organizuju igre s loptom s vršnjačkom grupom. Bio sam svedok da roditelj razmišlja da li da detetu kupi kiflu ili sebi kartu za prevoz - ističe Vladetić i preporučuje roditeljima da sami osmisle sportske aktivnosti, poput odbojke i plivanja.

