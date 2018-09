KO JE BIVŠI VOJNIK KOJI JE LOMIO KIČMU PSU I IŽIVLJAVAO SE NAD NJIM? Užičanin isključen iz službe, potom ga je vojska tužila, a sad mu prete 3 GODINE ZATVORA! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

!!!UZNEMIRIJUĆI SNIMAK!!!! (TON) Molimo vas da pažljivo pogledate ovaj uznemirujući snimak zverskog nasilja sa potencijalno smrtnih ishodom. Po našim informacijama radi se o pripadnicima Vojske Srbije, na drugom delu snimka je,kako nam kažu, P.I. (25 god) iz sela Zlakusa pored Užica. Na snimku se jasno vidi da je u pitanju vojni objekat. Mi smo uvereni da će Vojska Srbije ispitati sve okolnosti slučaja i utvrditi da li se radi o njenom pripadniku i shodno tome preduzeti sve mere predvidjene zakonom i pravilima službe. Vojska svake države je jedan od stubova stabilnosti iste. “Vojnici” sa ovih snimaka su sve sem stabilni, psu sa drugog dela snimka je pukao vrat iz udarca. Tražimo pravdu! CEO SNIMAK NA IGTV-u. #levijatan #pokretlevijatan

