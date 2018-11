BEŽI, BEŽI PROFO, VIKALI SU MI! Šokantna ispovest profesora iz Kovina kog su tukli njegovi bivši đaci jer je nasred ulice branio nepoznatu devojku od batina?!

BEOGRAD/KOVIN - Jurili su me gotovo pola kilometra i dobacivali mi: "Beži, beži profo, stići ću te ja". Nisu me napali u afektu, znali su dobro šta rade.

Ovako bivši profesor Gimnazije i ekonomske škole "Branko Radičević" u Kovinu prepričava užasan napad koji je doživeo kada je pokušao da odbrani jednu devojku koju je momak tukao nasred ulice.

Do užasnog incidenta došlo je pre nešto više od nedelju dana kada je, prolazeći pored lokalnog kafića, video kako mladić tuče devojku. Nije želeo da okreće glavu, umešao se i pokušao da je odbrani. Ali ovo je probudilo još veći bes nasilnika, koji je potom pozvao svoje drugove koji su u tom kafiću sedeli.

Kako prepričava za list napadnuti profesor, tada se dao u beg. Kako kaže, grupa mladića, ali i devojaka, njegovih nekadašnjih učenika, počela je da ga juri i pratila ga je gotovo pola kilometra.

- Nije to bilo u afektu, znali su dobro šta rade, jer su me gotovo pola kilometra jurili uz povike: "Beži, beži profo, stići ću te ja. Brži sam od tebe" - priseća se profesor.

Profesor, suprug i otac, nije uspeo da im utekne. Sustigli su ga i počeli da ga biju.

foto: Kurir/SĐP

- Nisu me samo momci tukli, zajedno su udarali i brat i sestra, inače devojka koja je nedavno napunila 18 godina - kaže on, još u šoku. Kako kaže, iako tužno, nada se da je droga izazvala takvo ponašanje njegovih bivših đaka.

- Jer ako nije to u pitanju, i ako je ovo delinkventno ponašanje rezultat nečega drugog, onda je ovo društvo u mnogo goroj situaciji nego što mislimo - kaže

vidno uznemiren profesor.

Dok se oporavlja od posledica napada, profesor ne može, a da ne razmišlja šta je pošlo naopako, kako se toliko loših stvari može desiti, samo jer je postupio skladno svojim moralnim normama i vrednosnim principima.

Ipak, naglašava da toj deci treba pomoć i da, kada bi sve institucije radile svoj posao, ne bi bilo ovakvih incidenata.

foto: Nebojša Mandić

- Zato što zakon nije pred svima jednak, zato se ovakve stvari dešavaju. Drugi bi za ovakav prestup odavno bili kažnjeni, dok su u ovom slučaju počinioci na slobodi i ne prezaju da naprave sličan nered. Dokle god se ćuti, problemi će biti tu - rekao je pretučeni čovek i dodao da nikada nije bio više razočaran u samo društvo, te da pomišlja o odlasku iz države, zabrinut za to u kakvoj će državi njegov sin odrastati.

Želeći da ne otkriva svoj identitet široj javnosti, profesor je samo dodao da bi želeo da ispravi jednu nepravdu.

- Žao mi je zbog pogrešne interpretacije. Nije me tukao taj momak koji je tukao svoju devojku, ali to ne menja umnogome suštinu - zaključio je on.

(Kurir.rs/Blic/Sanja Dabić/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir