SVE DUBLJI JAZ IZMEĐU RADNIKA: Zaposlenima kod privatnika povišica jedva pet odsto!

Mada su plate zaposlenih u državnom sektoru već veće za oko 17 odsto u odnosu na privatni sektor, ovaj jaz će se po svoj prilici još više produbiti naredne godine, kad će javni službenici dobiti povišice u proseku od devet odsto, dok upola manje povećanje mogu da očekuju zaposleni kod privatnika.



Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ocenio je da rast plata u javnom sektoru sledeće godine ne odgovara rastu ekonomske snage zemlje.

- Plate u javnom sektoru su opet povećane više nego što je opravdano. Za devet odsto će porasti neto plate u javnom sektoru, u privatnom će to biti upola manje - oko pet odsto. To se desilo 2018, to se planira i za 2019. godinu. Zašto bi plate u javnom sektoru rasle duplo brže nego što rastu u privatnom? U privatnom se plate određuju na tržištu, srazmerno rastu produktivnosti - izjavio je Petrović.



S njim je saglasan i Nebojša Atanacković, član Predsedništva Unije poslodavaca Srbije.



- U realnom sektoru nije moguće povećati plate više od rasta privrede, koji će ove, a nadamo se i sledeće godine biti oko četiri odsto. Veći rast zarada od toga mogu dobiti radnici u sektorima ili pojedinačnim kompanijama koje imaju veći rast ili pak oni radnici čija su zanimanja deficitarna, poput vozača, pa su poslodavci primorani da ih i više plate - kaže Atanacković.

On priznaje da povišice u javnom sektoru kroz potrošnju mogu donekle da povećaju promet u ugostiteljstvu, trgovini i turizmu, ali da bi bio ostvaren značajan rast BDP, potrebna je ozbiljnija pomoć države.



- Ukidanje doprinosa za nezaposlenost od 0,75 odsto je relativno malo rasterećenje za poslodavce, a videćemo kakve će efekte po privredu imati druge mere koje priprema Vlada, kroz izmene poreskih zakona - zaključio je Atanacković.

PLATE U JAVNOM SEKTORU, AVGUST 2018.

Državna preduzeća 68.636

Administracija 58.032

Zdravstvo i socijala 50.247

Obrazovanje i kultura 53.216

* iznosi u dinarima

STATISTIKA 46.958 dinara prosečna plata van javnog sektora

55.512 prosečna plata u javnom sektoru

9 odsto biće veće plate u javnom sektoru 2019.

5 odsto biće veće plate u privatnom sektoru 2019.



