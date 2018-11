PODRŠKA DOMAĆIM IT STARTAPOVIMA: Do 7. decembra prijavite se na konkurs Privredne komore Srbije i EastHub-a i 2019. idete u Ameriku!

Srpski IT startapovi do 7. decembra mogu da se prijave na konkurs Privredne komore Srbije i EastHub-a kako bi im se omogućilo da od naredne godine posete Ameriku, dobiju podršku za svoje ideje i povežu se sa poslovnim partnerima.

PKS i kompanija EastHub iz SAD pokrenule su „EastHub - Prvi srpski IT biznis akselerator“, poslovni inkubator koji obezbeđuje podršku IT startap kompanijama u Srbiji sa ciljem da svoje ideje uspešno prestave u SAD i na drugim razvijenim tržištima. Projekat će biti predstavljen 7. decembra u PKS. To će ujedno biti i prilika da zainteresovani kandidati predstave svoje ideje, a pet najboljih u februaru putuje u Majami.