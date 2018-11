NEĆE OVO TMURNO JUTRO DOVEKA: Danas razvedravanje, najviša temperatura do 4, u Beogradu najviše 1 stepen! Od ponedeljka baš toplije

BEOGRAD - Današnje jutro biće oblačno, još ponegde sa slabim snegom, a u toku dana će doći do postepenog razvedravanja.

Vetar će biti slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 6 do minus 1 stepen, a najviša od nula do 4 C.

U Beogradu će jutro biti oblačno, a u toku dana doći će do postepenog razvedravanja. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura oko minus 2 C, najviša oko 1 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se do kraja nedelje u jutarnjim satima očekuje slab i umeren mraz, a u petak ponegde i jak sa temperaturom ispod minus 10 C.

U toku dana malo do umereno oblačno i suvo sa najvišom temperaturom u većini mesta oko i malo iznad nule, od nedelje u postepenom porastu. Duvaće jugoistočni vetar, koji će u petak biti umeren i jak, a u južnom Banatu i olujni.

U prvoj polovini naredne sedmice biće osetno toplije - u ponedeljak uglavnom suvo, a od utorka ponegde s kišom. Krajem perioda novo kratkotrajno zahlađenje.

