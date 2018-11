SUTRA SIBIRSKI PETAK U CELOJ SRBIJI, UJUTRU ČAK -15! U Beogradu ledena košava sa udarima do 40 km/h! Evo gde će biti NAJHLADNIJE

U čitavoj Srbiji osvanuće ledeni petak! Temperatura će početi da pada tokom noći, tako da će biti vedro i ledeno.

Trenutne temperature kreću se od -9 do -1°C, a najhladniji je Kopaonik sa -11°C. Beograd meri -4°C. U košavskom području i na planinama duva jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima i preko 70 km/h, dok ledena košava u Beogradu ima udare do 40 km/h.

Pred nama je i ledena noć. Petak će Srbiji doneti ledeni dan. Biće vedro, ali i veoma hladno za ovo doba godine. U toku jutra u svim predelima Srbije očekuje se umeren do jak mraz, dok će se tokom dana zadržati ledeni dan, tj. maksimalna temperatura neće preći 0°C.

foto: Filip Plavšić

Minimalna jutranja temperatura kretaće se od -15°C na jugozapadu i zapadu Srbije do -5°C na severu Srbije, u Beogradu oko -8°C, a u pojedinim kotlinama i na visoravnima jugozapadne Srbije temperatura će lokalno biti i niža. Maksimalna temperatura kretaće se od -5 do 0°C, u Beogradu do -2°C, a u Timočkoj i Negotinskoj Krajini ponegde od -7 do -5°C.

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, pa će ledena košava dodatno povećavati osećaj ledenog vremena, a i više će imati istočniji pravac, zbog čega će i donositi ledeni vazduh. Ipak, u toku večeri vetar će oslabiti.

Zbog veoma niskih temperatura i umerenog do jakog mraza, preporučujemo ogroman oprez i da se bez adekvatne zaštite ne izlažete duže niskim temperaturama.

Inače, Srbija će u petak biti pod uticajem veoma snažnog anticiklona sa severa i severoistoka i vazdušni pritisak biće znatno iznad normale.

Za vikend malo toplije

Već za vikend postepeno toplije i temperature će preći u plus, ali će jutarnje i dalje biti veoma niske i biće ispod 0°C, naročito tokom subote, kada se na severu i istoku Srbije i dalje očekuje ledeni dan. Sledeće sedmice biće osetno toplije, a najtoplije biće sredinom sledeće sedmice, uz maksimalne temperature od 10 do 15°C. Biće više oblaka, ponegde povremeno i kiše.

