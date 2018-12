VARLJIVI DECEMBAR 2018! Preokret za preokretom! Od sutra toplije, a onda nas čeka PRAVI ZIMSKI ŠOK!

Posle hladne i tmurne subote, sutra nas očekuje pravi mali preokret. Međutim, biće kratkotrajan.

Kako su najavili meteorolozi, u toku sutrašnjeg dana doći će do razvedravanja u većini predela u Srbiji, a uprkos prohladnom i maglovitnom jutru, temperatura će dostići čak 10 podeljak. Tokom naredne nedelje očekuje nas pravo decembarsko vreme, a od srede još jedan preokret!

- U toku večeri doći će do prestanka kiše, te će sutra u većini predela tokom dana biti sunčano. Na jugu se ujutru očekuju slabe padavine, ali temperatura širom zemlje biće oko 10 stepeni - kaže meteorolog, Đorđe Đurić.

Vreme će tokom naredne nedelje biti pravo decembarsko vreme, napominju meteorolozi. Jutarnja temperatura kretaće se od -2 do 4 stepeni Celzijusovih, a maksimalna dnevna iznosiće od 3 do 12 stepeni.

- Od ponedeljka u većini predela biće promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom. U planinskim predelima biće susnežice i snega, koji već danas pada na Kopaoniku. A od sredine nedelje, i u nižim predelima će doći do susnežice, ali s obzirom da će temperatura biti u plusu, zadržavanja snežnog pokrivača neće biti - priča Đurić.

U Beogradu će u ponedeljak maksimalna dnevna temperatura biti 12 stepeni, a od utorka će doći do postepenog pada temperature, te će biti uslova za susnežicu i slab sneg.

Do kraja sedmice doći će do zahlađenja, te će jutarnja temperatura biti oko nula stepeni, a maksimalna dnevna do 4 stepena.

Takođe, u ostalim delovima Srbije, pred kraj radne nedelje temperatura će se držati do 3 ili 4 podeljka i vreme će biti umereno oblačno.

- U narednih sedam dana neće biti većih zahlađenja, te ovo predstavlja tipično decembarsko vreme - zaključuje meteorolog.

Kurir.rs/Blic

Kurir

Autor: Kurir