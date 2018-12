DA NIJE BILO SRPSKIH LEKARA, MOJ SIN BI VEĆ 10 GODINA BIO U GROBU Ispovest Albanca iz okoline Dečana: Beograd mi je SPASAO DETE i ja to neću zaboraviti dok sam živ!

Zbog nenormalnih taksi koje su pre mesec dana uvedene na robu iz Srbije, Srbima na Kosovu sada preti nestašica hrane, ali i lekova...

Ta činjenica ne pogađa samo Srbe. Ima i Albanaca koje takvo ponašanje prištinskih vlasti duboko potresa i koji osećaju veliku nepravdu zbog toga, ali i zbog svega što se događa našem narodu na Kosovu.

Našoj redakciji se javio A. Camaj, Albanac iz sela Donji Streoci, kod Dečana, koji već deset godina sa sinom dolazi u Beograd jer se njegovo dete leči u našoj bolnici.

- Beograd, bog, pa doktor - to stalno ponavljam. Ne znam ni odakle da počnem da vam pričam, prvo što mi pada na pamet jeste da se zapitam kakva je to Kosovo država kad svojim građanima ne može da obezbedi osnovnu zdravstvenu zaštitu, nego ih pušta da umiru? Kakva? Da nije bilo Beograda, moj sin bi već deset godina bio u grobu! Beograd mi je spasao dete i ja to dok sam živ ne mogu da zaboravim... - rekao nam je Camaj na početku razgovora.

Njegovom sinu, koji sada ima 25 godina, pre 10 godina je dijagnostikovana leukemija.

Otišao je u bolnicu u Prištinu i tamo su mu rekli da detetu nema leka, da će živeti još vrlo kratko i da nema potrebe da se hospitalizuje. Potpuno očajan Camaj je pozvao jednog poznanika iz Beograda i zamolio ga da mu omogući da dođe kod njega na neko vreme kako bi pokušao da u Srbiji spase sina.

- Prihvatio me je kao najrođenijeg, odveo nas na Institut za majku i dete i tamo su mog sina odmah primili. Ubrzo smo supruga i ja prijavili boravište kod tog mog prijatelja, izvadili dokumenta i neometano nastavili da lečimo dete ovde. To, evo, traje godinama, i dalje našeg sina dovodimo na kontrole i on je dobro. Srpskim lekarima dugujemo sve na svetu, a mi smo samo jedna od porodica koje su spasli! Neki podaci koje imam pokazuju da se svaki drugi Albanac koji ima ozbiljniji zdravstveni problem leči u Beogradu. Neki po privatnim klinikama, neki po državnim, svi koji se leče po državnim prijavljuju boravište ovde i vade dokumente, to su maltene najlojalniji građani Srbije. To ništa ne čudi, u prištinskim bolnicama možeš samo da ležiš kao krava, nikakve tu nege nema, nema doktora, nema medicinskih sredstava, ničeg! Vlast neće da ulaže u bolnice, vidite, vojska im je bitnija - priča naš sagovornik

- Sve što se tim ljudima dole radi je strašno, ja sam toliko godina stalno po Beogradu i nikada me niko popreko nije pogledao, a kamoli nešto drugo. Ali valjda će i ta nepravda jednom da se završi, moraće - završava on.

