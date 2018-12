UŽASI REŽIMA U CRNOJ GORI: Crnogorci proteruju sveštenstvo SPC!

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije upozorio je da Crna Gora traži da pedesetak monaha, monahinja i njihovih rođaka napusti ovu državu.

- Naslednici bratoubica i bogoubica sad, u 21. veku, progone one koji nisu rodom iz Crne Gore. Nikada se to nije događalo, ni pod jednom okupacijom, a danas se to dešava. To moram da kažem i neka to čuju svi na koje se odnosi - kazao je mitropolit u Crkvi Svetog Spiridona u Đenovićima.

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović nedavno je izjavio da treba raditi na obnovi autokefalne crnogorske crkve, pa je vrlo moguće da su se na udaru njegovog režima upravo zbog te ideje sada našli klirici SPC koji nisu rođeni u Crnoj Gori, već svoj status rešavaju prijavom boravišta.

- Ja bih mu preporučio da se prvo krsti u ime Oca i Sina i Duha svetoga, da postane član crkve božje, a ne samo nosilac ideologije koja je izrasla iz bezbožne titoističke ideologije, bratoubilačke ideologije - da bi onda mogao da govori o crkvi - rekao je Amfilohije.

Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić, koordinator pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske, kaže za Kurir da je tokom prethodnih nekoliko meseci MUP Crne Gore doneo rešenja kojima je odbilo da produži privremeni boravak po osnovu obavljanja verske službe za nešto više od 30 sveštenika, monaha, monahinja i članova njihovih porodica koji nisu državljani Crne Gore.

- Oni su bili prinuđeni da ispoštuju ta rešenja i da izađu iz Crne Gore. Interesantno je da su oni tokom prethodnih godina uredno dobijali privremeni boravak po osnovu obavljanja verske službe, a u međuvremenu se ništa nije promenilo, nijedna činjenica, nijedan zakon. Smatram da tako postupanje nema nikakve veze sa pravom, već sa nekim drugim razlozima i motivima. Tu ima svega, osim prava. MUP je brutalno kršio zakonske propise, siguran sam da je u pitanju jedan nezakonit postupak.



On dodaje da su na ta rešenja uložene žalbe, koje je MUP odbio, ali da je mitropolija podnela tužbe Upravnom sudu.

- Treba biti strpljiv, nadam se da postoji dovoljno pravnih prostora da ta rešenja budu poništena. Podsećam da je ranije Upravni sud svaki put presuđivao u korist sveštenika, monaha i monahinja - zaključuje Džomić.

Pitanja smo uputili i MUP Crne Gore, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.



Čedomir Antić

Šovinistički potezi foto: Beta Istoričar Čedomir Antić, koji se nedavno našao na crnoj listi srpskih intelektualaca nepoželjnih u Crnoj Gori, kaže za Kurir da Srbi nisu nikada bili ovako obespravljeni.

- Najnovije aktivnosti prema Mitropoliji crnogorsko-primorskoj nastavak je obespravljivanja svih onih koje režim Mila Đukanovića prepoznaje kao neprijatelje. To je šovinistički režim, koji je, interesantno, mnogo manje bio u sukobu sa Srbima i sa Beogradom dok je bio u zajedničkoj državi. Ne može da izgradi modernu naciju od crnogorske i ostalo mu je jedino da teroriše Srbe. Milo treba da poštuje ustav Crne Gore, koji kaže da su sve nacije ravnopravne.

Bruka Đetića

ŠTA SVE ŽULJA CRNU GORU

Crkva na Rumiji - traži se rušenje

Ujedinjenje sa Srbijom 1918. - poništeno rezolucijom u parlamentu

Intelektualci iz Srbije - četvorici zabranjen ulazak u zemlju

Crnogorski premijer tražio od srpskog patrijarha izvinjenje za ranije izjave o položaju Srba

Crnogorski oficir prisustvovao slavljenju "Oluje" u Kninu

Izbacili iz lektire dela Desanke Maksimović, Jovana Jovanovića Zmaja, Alekse Šantića i Branka Radičevića

Pobunili se što Srbija prisvaja navodno njihove gusle, koje je Unesko proglasio srpskom kulturnom baštinom

Smeta im SPC, hoće da stvore svoju crkvu, CPC



