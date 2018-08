AMFILOHIJE: Milo da se krsti ne bi li mu se pamet vratila!

Amfilohije je govoreći “o svom prijatelju” u intervjuu za Vijesti istakao da su njih dvojica do 1997. godine sarađivali, ali da je Đukanović od tada krenuo nekim drugim putem.

“U narodu i sad kažu - pusti ga, tako se ponaša jer je nekršteno. Onaj koji nije kršten nema straha božjega, ni stida pred ljudima. Neka se on ugleda na svog oca i majku, brata i sestru, da ga krstimo lepo, ali da ne bude - krsti vuka, vuk u goru, kao Čedo Jovanović”, kazao je Amfilohije.

On je poručio Đukanoviću da kao ateista nema pravo da govori o objedinjenu crkve, optužujući ga da time samo razara jedinstvo Crne Gore i povampiruje krvne osvete i plemenske podele:

“Predsednika sam nazvao svojim prijateljem, ne jedanput, i tako ga smatram. Mi smo sarađivali do 1997. godine. Sarađivali smo na gradnji hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, međutim od tad je on krenuo nekim drugim putem. To je njegovo pravo, ali nemoj da to radi u ime Crne Gore, Crnogoraca i jedinstva Crne Gore.

Time samo razara biće Crne Gore i povampiruje one naše plemenske krvne osvete i partijske i zelenaško-udbaške, četničko-partizanske, a sada ne znam ni kako da ih zovemo podele. Na tome se ne može graditi budućnost Crne Gore”, poručio je Amfilohije.

