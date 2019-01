LEDENO JE, DOBRO SE UTOPLITE: Počeo sneg, danas tmurno i vetrovito, najviša dnevna oko NULE!

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom.

U nižim predelima zapadne, centralne i juzne Srbije formiranje, a na planinama manje povećanje visine snežnog pokrivača, vejavica i snežni nanosi, saopštio je RHMZ. U Timočkoj Krajini suvo. Vetar umeren i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni, a najviša u većini mesta od -2 do 0, na istoku do 4 stepena. I u Beogradu oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa slabim snegom, uveče suvo uz smanjenje oblačnosti. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura oko -2, a najviša oko 0 stepeni.

U narednih sedam dana umereno do potpuno oblačno i hladno, do ponedeljka mestimično sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u planinskim predelima snezni nanosi i povremeno vejavica.

Više snega očekuje se na zapadu i jugozapadu kao i u brdsko-planinskim predelima.

U ponedeljak slabljenje i prestanak snega. U utorak i sredu suvo. U četvrtak novo naoblačenje sa snegom.

Do utorka u većini mesta ledeni dani, sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i najvisom temperaturom ispod 0 stepeni, a zatim manji porast dnevne temperature.

