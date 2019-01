POLUDELA SRPSKA KLIMA: U Beogradu juče +8, a u Sjenici -17!Šok razlika od čak 25 stepeni na samo 250 km razdaljine STIŽE NOVI SNEG

BEOGRAD - U Srbiji je juče temepraturna razlika na samo oko 250 kilometara udaljenosti bila čak 25 stepeni!

I dok je 13 stepeni izmerena maksimalna temperatura u Beogradu i Vojvodini, u ostalim predelima Srbije je bio debeli minus. Temperature se se razlikovale, kako kažu meteorolozi, i za neverovatnih 25 stepeni jer je u Beogradu u jednom trenutku bilo 8 u plusu, u Sjenici -17!

Petak donosi, kako se prognozira, pad temeprature i padavine. Biće svega - kiše, susnežice i snega, ali ne kao u prethodnom periodu, kada je čak i Beograd bio zatrpan.

Đorđe Đurić, meteorolog "Weather2Umbrella", rekao je za list da je juče bilo vrlo zanimljivo.

- Severni predeli Srbije, kao što su Vojvodina i Beograd, imali su minimalnu jutarnju temepraturu 4 stepena, dok je u Sjenici bilo -18! Razlika je bila 22 stepena. U Vranju je bilo -12. U podne je u Beogradu 8 u plusu, dok se u Sjenici beleži čak -17. Dakle, 25 stepeni razlike. Na krajnjem jugu, u Vranju, je bilo -10 - navodi sagovornik i dodaje da su jug i zapad Srbije u debelom minusu, pogotovu područja u kotlinama.

- U magli su bili Vranje, Sjenica, Požega, Kraljevo, dok su u Beogradu i na severu ljudi mogli da uživaju u toplom vremenu - kaže on.

- Do kraja današnjeg dana oblaci će doneti kišu, a planinama sneg. Tokom večeri očekuje se da kiša ponegde pređe u susnežicu i sneg i na severu i zapadnu zemlje. Minimalne temeprature biće od -5 na jugu, do 3 na severu, dok će maksimalne dnevne iznositi od 5 do 10 stepeni - kaže Đurić.

Oblačno će biti tokom vikenda i početkom sledeće sedmice i malo hladnije.

- Temperature će se kretati do 5 stepeni. Zanimljivo je, kada su padavine u pitanju, što ćemo imati pravi miks - kišu, susnežicu i sneg. Maksimalne temperature biće od 1 na severozapadu Srbije, do 7 na jugoistoku. Na jugoistoku bi mogla da preovladava kiša, ali u jutarnjim satima može da se javi susnežica, ponegde i sneg - ističe Đurić.

Kako on dodaje, ne očekuje nas obilni sneg, osim u planinskim predelima.

- U tim delovima zemlje očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača, ali ne može se proceniti za koliko centimetara. Beogard će imati, takođe, kišu, susnežicu i sneg. Neće biti kijameta. Maksimalna temperatura biće oko 3 stepena, jutarnja 0 ili 1. Može da se formira manji snežni pokrivač, ali se neće dugo zadržavati - prognozirao je on.

