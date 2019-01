HEROINA! POBEDILA JE OPAKU BOLEST I OSVOJILA BOGOJAVLJENSKI KRST! Spremam se za profesionalno bavljenje fudbalom i nadam se ponudi iz inostranstva!

Dan nakon što je u ledenom Dunavu na Zemunskom keju osvojila časni krst, Jovana Jole Leposavić proslavila je punoletstvo. Ni rođendansko slavlje nije je sprečilo da preko Kurira još jednom pošalje poruku podrške svima onima koji se bore protiv teške bolesti, kao što je i ona sama pre četiri godine.

Nekadašnja golmanka fudbalskog kluba Crvena zvezda, koja odnedavno brani boje ženskog tima Rada, ističe da joj se još nisu slegli utisci nakon plivanja za časni krst na Bogojavljenje, i to pred patrijarhom Irinejom, gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem, ali i stotinama građana koji su sve posmatrali.



- Osećaj je fenomenalan. Naravno, momci koji su plivali su pravi džentlmeni jer su dopustili da prva uzmem časni krst. Podržali su me u svakom smislu, dali mi vetar u leđa. Saznala sam da će tako postupiti tek kad smo krenuli da izlazimo na plato gde se plivalo - otkriva Jovana, koja je svoju pobedu odmah posvetila drugarima koji se bore protiv raka, kao i onima koji su tu bitku, nažalost, izgubili.



Na plivanje, ali i ovakvu posvetu se, kako kaže, odlučila jer se i sama pre četiri godine borila i pobedila rak. Zbog svoje hrabre borbe s malignim tumorom karlice, Jovana je postala poznata celoj naciji.



- Meni su najveću podršku i mnogo ljubavi pružili fudbaleri i porodica. Najviše mi je značilo kad me je moj idol Predrag Rajković, bivši golman Zvezde, posetio u kući i kad su mi drugarice došle u posetu u bolnicu. Neke sitnice, za koje mnogi misle da je malo, nekima znače mnogo - navodi Jovana, a onima koji i dalje biju bitku života poručuje:

- U lečenju je najbitnije da budete pozitivni što više možete, jer 90 odsto ide iz glave, a ostalo su terapija i lekovi. Prijateljstvo i psihička podrška su najvažniji u borbi protiv bolesti.



Svoj primer kako se treba boriti i kako nakon pobede nastaviti dalje Jovana prenosi drugima i aktivnim bavljenjem humanitarnim radom i prikupljanjem pomoći za obolele od raka. To, kako kaže, namerava i dalje da radi, iako je sada posvećena i treninzima.



- Trenutno sam fokusirana na pripreme jer uskoro počinje sezona i utakmice, pa se trudim što više da treniram, ali naravno da ću nastaviti i s humanitarnim radom - poručuje ova učenica Sportske gimnazije, devojka koja je plivala za bogojavljenski krst i pobedila opaku bolest.



PLANOVI ZA BUDUĆNOST

PRIŽELJKUJE MEĐUNARODNU KARIJERU

Pored Sportske gimnazije i treniranja u ŽFK Rad, Jovana ide i u školu fudbala Igora Đokića. Sve to da bi se što bolje spremila za dalje profesionalno bavljenje fudbalom.

- Nadam se nekoj ponudi iz inostranstva, to bi bilo super. Ali ako se to ne desi, upisaću se na Akademiju fudbala ovde u Beogradu kako bih jednog dana postala trener - otkrila je Jovana za Kurir.