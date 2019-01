PAŽNJA, PAŽNJA! CELA SRBIJA U CRVENOM METEOALARMU DO SUTRA: U narednih 12 sati očekuju se masivne padavine, vreme je opasno!

BEOGRAD - Skoro svi delovi Srbije danas su pod crvenim meteoalarmom, koji će biti na snazi do sutra jer se predviđaju velike količine padavina za 12 sati, koje će dodatno povećati ukupnu količinu snežnog pokrivača, rekao je jutros meteorolog RHMZ Nedeljko Todorović.

On je za TV Prva rekao da je slab sneg već počeo da pada na jugu i jugoistoku zemlje, a u toku dana, odnosno od podne stići će i do ostalih krajeva zemlje.

U početku će, kaže, to biti sneg slabijeg intenziteta, ali će se on pojačati.

"Te snežne padavine trajaće od popodneva, tokom noći, do sutra ujutro. Zato je zato RHMZ objavio meteoalarm sa crvenim upozorenjem", rekao je Todorović i objasnio da se radi o opasnim vremenskim prilikama u određenom vremenskom periodu.

"Dato je i dodatno upozorenje na ukupnu količinu snega, na području cele Srbije, 15 do 30 centimetara, negde do 40 cm novog snega, što važi za više predele. Najmanje će ih biti na krajnjem severu zemlje. U Beogradu bi to bilo između 15 i 30 centimera novog snega, odnosno 30 - 40 ukupnog snega", kazao je Todorović.

