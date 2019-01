ŠARLATANU PETROVIĆU PRETI 12 GODINA ZATVORA! Umrla dva pacijenta izložena njegovom metodu lečenja! Tužilaštvo pokrenulo postupak

Samozvani doktor Miroljub sumnjiči se za krivično delo protiv zdravlja ljudi i ukoliko se dokažu tvrdnje Biljane Jovanović, preti mu i do 12 godina robije

Više javno tužilaštvo u Leskovcu pokrenulo je predistražni postupak protiv samozvanog doktora Miroljuba Petrovića kako bi se ustanovilo da li se bavio nadrilekarstvom, saznaje Kurir.



On se sumnjiči za krivično delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259 stav 2 u vezi sa članom 254 Krivičnog zakonika, a preti mu robija i do 12 godina. Sumnja se da je Petrović ubeđivao ljude obolele od tumora da ne piju lekove i ne idu kod lekara, već u njegov centar, gde im je naplaćivao i do 120 evra dnevno, kao i da se pridržavaju njegovog programa za lečenje.

foto: Privatna Arhiva

Prema nezvaničnim informacijama, dva pacijenta izložena Petrovićevom metodu lečenja su preminula. Slavčo Petrov (31) preminuo je 7. januara ove godine, a Marijan Batovac (41) prošle godine u martu, inače su obojica bolovala od raka.

foto: Printscreen

Biljana Jovanović (32) iznela je tvrdnje da ju je Petrović ubeđivao da njen brat Slavčo Petrov, kome su lekari dijagnostikovali tumor na mozgu, ne treba da ide kod doktora, te da će mu biti bolje od tinktura i sokova. Govorio je da je gama nož glupost, a da su epileptični napadi koje je momak imao "demoni koji ga opsedaju". Jovanovićeva je za šest dana boravka svog brata u Petrovićevom centru platila 720 evra.



Nakon smrti mladića, Petrović je bez imalo stida i srama svu krivicu svalio na Biljanu! Ni tu se nije zaustavio. On je pre dva dana u intervjuu za Kurir rekao da bi Petrov preživeo da se dobro pridržavao njegovog programa, te da se ne oseća odgovornim za njegovu smrt.

foto: Printscreen Happy TV

Petrović tvrdi da nikoga nije ubeđivao i da je samo dao savet, kao i da se na hiljade ljudi izlečilo pomoću njegovih "metoda". Iako se i sam hvalio da je mnogima pomogao pri izlečenju, Petrović je juče gostujući na TV Hepi sa liderom SRS Vojislavom Šešeljem izjavio da se i sam bori protiv nadrilekarstva.



- Objavio sam knjigu koja se zove "Mistična medicina", koja se bavi nadrilekarstvom i ono što je prethodno rekao Šešelj za Kurir ja sve potpisujem.

Slažem se s tim i ja sam protiv nadrilekarstva. Savetujem ljude da zdravo žive, ne bavim se lečenjem i ne viđam se s njima. Ko hoće, može da pročita knjigu Milisava Nikolića, koju ja promovišem, i videće da li tu ima nadrilekarstva - rekao je Petrović i dodao da ga sada optužuju za smrt momka koga nije nikada video.

foto: Printscreen Happy TV

Nakon što je Šešelj rekao da veruje u medicinu i u nauku, da jeste za prirodne metode, ali samo kao sporedne, Petrović mu je uzvratio da mu je bolje da priča o rimskom pravu, a ne kao da je doktorirao medicinu. Petrović je kazao da je studirao medicinu, ali da nije doktorirao to, već filozofiju, koja je "vrlo bitna za zdravlje čoveka".



Petrovića smo juče pokušali da pozovemo, ali je odbijao naše pozive.

Idiotluk

Isterivao demone i iz gejeva foto: Printscreen

Nakon niza šarlatanskih stavova i tvrdnji da bolesne leči od raka, epilepsije i drugih teških oboljenja, Petrovićevim idiotlucima nema kraja. Sada tvrdi da leči gejeve, te da ih vraća na strejt, pravi put. Našoj redakciji obratio se LGBT aktivista Stefan Radović, koji nam je dostavio prepisku s Petrovićem u kojoj mu Petrović kaže da je moguće da LGBT osoba postane strejt, sve pomoću režima ishrane. Petrović mu je napisao da je homoseksualizam problem koji se zove "opsednutost demonima". foto: Printscreen

- Najvažnije je što više fizičke aktivnosti, pozitivno razmišljanje, koristan rad i obavezno molitva, svojim rečima, kao što je objašnjeno u gornjoj knjizi - odgovorio je mejlom Petrović Radoviću i savetovao ga da kupi jednu od knjiga koja mu može pomoći, a koja košta oko 1.000 dinara. foto: Printscreen Radović kaže da mu nije poznat nijedan slučaj "izlečenog" geja, te da je slučaj Petrovića klasičan primer nadrilekarstva:

- Apelujem na sve pripadnike LGBT da nikako ne nasedaju na ovakve stvari, već da nadrilekare koje im nude navodna izlečenja prijavljuju nadležnim organima. Katastrofa je što on priča da može da izleči to. Treba da ga bude sramota! Nadam se da ljudi više neće slušati njegove savete i da će nadležni ispitati sve.



Brojke

12 godina robije preti Petroviću ukoliko se dokažu tvrdnje Biljane Jovanović

120 evra dnevno košta boravak u njegovom "specijalizovanom centru za oporavak"

950 evra navodno košta diploma Petrovićevog fakulteta

Ne prestaje da se hvali

Lečio Modrića, Troickog, Sulejmanija foto: EPA/MAHMOUD KHALED Samozvani lekar hvalio se i kako Luka Modrić ne bi bio najbolji fudbaler na svetu da nije došao kod njih. PRET

- On bi završio karijeru da nije došao kod kolege Milisava Nikolića. Miralem Sulejmani, najbolji fudbaler švajcarske lige, završio bi karijeru da nije došao kod nas, Viktor Troicki bi završio karijeru. Mi imamo najbolje svetske rezultate jer primenjujemo te stare tehnike, bez operacije i sintetičkih lekova - pohvalio se Petrović, koji kaže da se ne plaši ni najavljene inspekcije Ministarstva prosvete, jer je, kako kaže, njegov centar registrovan u Americi i bazira se na onlajn predavanjima.



Dr Danica Grujičić

Iskoreniti sve prevarante

Dr Danica Grujičić, načelnik Centra za neuroonkologiju KCS, obratila se putem Fejsbuka i najoštrije osudila nadrilekarstvo i šarlatanstvo koje zdravstveno upropašćava ljude "ili, u najgorem slučaju, dovodi do smrti". foto: Kurir - Poslednji slučaj s Petrovićem poslednji je trenutak da se država izbori s nadrilekarstvom i iskoreni sve prevarante koji zarađuju na tuđoj muci. Vrhunac odsustva ljudske empatije je da posle svega dotični ne pokazuje ni trunku griže savesti. Ako će razni nadrilekari da leče pacijente preko mejla tako što za lečenje tumora prepisuju neke travke i da ne odgovaraju za to, onda moje kolege i ja treba da prestanemo sa radom. Ako će u ovoj državi pevačice da savetuju roditelje da li treba da vakcinišu decu ili ne, onda da ukinemo lekarsku struku, pa neka pevačice i nadrilekari leče ljude preko imejla, kad imaju vremena. Imate nekog ko je sebi dao za pravo da pljune na sav rad mojih kolega, imate nekog ko otvori fakultet preko interneta, naplaćuje školarinu i tvrdi da je lekar i da zvanična medicina služi za ubijanje! Ako takvim ljudima nije mesto u zatvoru, onda zaista ne znam kakvu poruku šaljemo mladim lekarima zašto da ostanu u zemlji?! - rekla je dr Grujičić.



