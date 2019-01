KORUPCIJA: Farmaceuti častili direktorku obilaskom Njujorka i Brodveja!

Direktorka Zavoda za transfuziju krvi Niš Vesna Knežević je na poklon od farmaceutskih kompanija s kojima sarađuje dobila četvorodnevno putovanje u Njujork, navodi sajt Pištaljka!

Prema njihovim saznanjima, ona je Veliku jabuku posetila u junu prošle godine, nakon završetka 35. svetskog kongresa transfuziologa u Torontu, gde je takođe boravila o trošku sponzora. Pored nje, u Kanadu je putovalo još šest lekara iz različitih zdravstvenih ustanova u Srbiji, među kojima su bila i trojica zaposlenih u Zavodu za transfuziju krvi Niš koji su imali prijavljene stručne radove za kongres i nisu svraćali do Amerike.

- Osim smeštaja u hotelu blizu Central parka i avionskog prevoza, Kneževićeva je dobila i ulaznicu za brodvejsku predstavu "The Iceman Cometh" po komadu Judžina O'Nila sa oskarovcem Denzelom Vošingtonom u glavnoj ulozi, ali i krstarenje do Kipa slobode, celodnevno razgledanje Njujorka, posetu Nju Džerziju i prevoz do tržnog centra - navodi Pištaljka i podseća da je Kenževićeva u novembru prošle godine putovala u Oman o trošku firme "Diahem Gramin".

Zavod za transfuziju krvi Niš svojevremeno je pristao na donaciju aparata za analizu krvi koji koristi isključivo svoja punjenja (reagense), a koja prodaje samo donator aparata, upravo firma "Diahem Gramim". Time je Zavod samo u prvoj godini od donacije aparata dao dvostruko više novca za reagense nego što je, po ugovoru o donaciji, bila njegova vrednost.

Predsednik Lekarske komore Srbije Milan Dinić kaže da saradnja između lekara i farmaceutskih kompanija postoji svuda u svetu, ali da je od velike važnosti da sve bude transparentno i po zakonu.



- Svaka ustanova mora na svom sajtu da objavi sve činjenice vezane za eventualne donacije ustanovama i lekarima. Ministarstvo zdravlja ima tim za borbu protiv korupcije koji je zadužen da ispita sve. Ako postoji neki sukob interesa ili zloupotreba službenog položaju, time treba da se bave nadležni državni organi, zasad mi nemamo sve informacije - rekao je Dinić za Kurir.

U Zavodu za transfuziju krvi Niš rečeno nam je da direktora Vesna Knežević odsutna i da je njena pomoćnica na sastanku. Na mejl s pitanjima do zaključenja broja nisu odgovorili, a komentar nismo dobili ni od Ministarstva zdravlja.

Suprotno zakonu

Već šest godina na mestu v. d.

Kako su mediji ranije pisali, Vesna Knežević već šest godina vodi Zavod za transfuziju krvi Niš kao vršilac dužnosti, što je suprotno zakonu. Na ovu funkciju postavljena je u februaru 2013. godine odlukom Vlade, iako je Upravni odbor ove ustanove Vladi predložio drugog kandidata, a ona nije ni učestvovala na konkursu za izbor direktora. Iz Zavoda su tada tvrdili da, pored toga, Kneževićeva nije ispunjavala ni uslov iz statuta, koji propisuje da direktor mora imati naučni naziv doktor nauka iz oblasti kojom se ova ustanova bavi.

Pod lupom

Dve krivične prijave Zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj i falsifikovala službene isprave, po nalogu niškog posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, protiv Vesne Knežević je u junu prošle godine podneta krivična prijava, preneli su lokalni mediji. Ona se teretila da je čoveku koji nema registrovanu molersku radnju dala da kreči Zavod. Ovo, međutim, nije bila prva krivična prijava protiv Kneževićeve. Protiv nje je od 2016. vođen postupak za krivično delo povrede prava na upravljanje, kada je optužena da je sa glavnom sestrom navodno sprečila predsednika UO Zavoda da prisustvuje sednici i menjala dnevni red protivno propisima. Osnovni sud u Nišu oslobodio je direktorku, a tužilaštvo je uložilo žalbu.

