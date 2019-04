ŠOK U EMISIJI! Bivši Arkanov telohranitelj napao Pavkovića: Ima VILU OD 2 MILIONA EVRA i pare za ŠLEPER VISKIJA! Znam od koga je uzeo novac... A onda se iz zatvora javio SRPSKI GENERAL

Pare koje su momci davali iz Švajcarske su bile namenjene za porodice poginulih policajaca. Međutim, te pare su završavale kod generala Nebojše Pavkovića.

Ovo je o nekadašnjem načelniku generalštaba VJ Nebojši Pavkoviću rekao bivši telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana, Miloš Petković Dafina.

Petković je u intervjuu za Balkan info rekao da je Pavković bio zadužen da te pare deli.

"Međutim on je očito te pare zadržavao kod sebe i delio ih sa svojim kolegama što se vidi po vili koju je napravio u Leštanima. Njegova vila brate vredi dva miliona evra. Pa odakle ti pare bre da napraviš toliku vilu? Pogledaj ti koliko on ima stanova", rekao je on.

Prema njegovim saznanjima nijedna porodica nije dobila ni dinar.

"Odakle Pavkoviću šleper viskija? Ti si general, odakle tebi pare za šleper visikija? Kolika ti je plata bila? Evo nek Pavković objasni odakle mu tolike pare. On je zabranio da te pare iz Švajcarske idu direktno porodicama poginulih policajaca, već je sredio da one idu preko njega. E on je to iskoristio i zadržao pare", optužio je Petković generala Pavkovića.

S druge strane, Pavković je u telefonskom razgovoru sa novinarom Balkan infa demantovao sve što je Petković izjavio rekavši da će nekadašpnjeg Arkanovog telohranitelja tužiti zbog svega izrečenog.

"To su najobičnije gluposti. Ja zaista odlučno odbacujem sve što je taj čovek, koga inače ne poznajem, rekao o meni. Mislim da su te gnusne optužbe, koje je izrekao, politički motivisane da bi me kompromitovao posle pisma koje sam uputio borcima Treće armije. Sve što je rekao imaće priliku da dokaže na sudu jer moji advokati već pripremaju tužbu", rekao je Pavković.

Za kraj, na pitanje klako je i šta radi inače, Pavković je rekao:

"Malo slikam, malo se bavim sportom, pišem još dve knjige..."

