ŠOK INTERVJU RAMBA AMADEUSA: O alkoholizmu, nasilju u porodici, rijalitiju, Americi i Rusiji, pevačicama... KO NE GLASA, NE MOŽE DA OVERI ZDRAVSTVENU!

Među visokim primatima, čovek je visoki primat, sisar... Možeš shvatIt koliko smo veliki sisari po tome da su najpopularnije pevačice one koje imaju najveće sise. Nešto nam iz kičmene moždine javlja...Ali to ima veze sa hardverom a ne sa softverom. Pevačica je hardverski popularna.

Ovako u intervjuu za Balkan info priča Rambo Amadeus.

Teme koje Rambo pokreće su uvek aktuelne, pa vam mi zbog toga donosimo razmišljanja ovog svestranog i talentovanog umetnika... O izborima, alkoholizmu, Americi, rijalitiju...

"Ako bi kamerom otišli u budućnost ono što bismo videli zavisilo bi od toga ko je na vlasti u Americi i Rusiji. Možda bismo videli livadu a možda bismo se divili dostignućima čovečanstva. Ali dok budemo imali ovakav oblik demokratije kao sada, gde svaka budala ima pravo glasa, rizikujemo da to bude livada."

O POSLOVICAMA

"Ćutanje je zlato" su izmislile gazde da ne bi slušali kako im kenj.ju kmetovi koji rade oko njih. On ima neka druga posla a sad odjednom moraju da kenj.ju oko njega. A on neće da sluša to. I narodna poslovica je najbolja da bi se to sprovelo.

O GLASANJU

Napunio si 18 godina, stekao si pravo da glasaš, teraju se svi na izbore... A ko ne glasa ne može da overi zdravstvenu knjižicu. Jbg prijatelju ne može... A na glasačkom listiću imaš 3-4 pitanja, nemaš od koga da prepišeš i moraš ih znati. Pitanja su rendom, onaj ko je izašao sa glasačkog mesta ne znači da će ovaj sledeći dobiti ista pitanja. Znači ne može da mu šapne.

DIGITALNA ANARHIJA

Mediji služe da se prave hitovi. Napraviš hit i uzmeš lovu. Danas naročito u informatičkom dobu gde svaki čovek ima vajber, mi između sebe komuniciramo, medij je prestao da bude piramidalan... Danas je medij policentričan. Imaš nekoga koga na Tviteru koga prati 3.000 ljudi... Društvo je počelo da poprima oblik onoga što je Bakunjih govorio - poprima oblik digitalne anarhije.

GLOBALNO SELO

Pojavom interneta i aviona svet je postao globalno selo. Divno je da svaki čovek može da ide gde želi. Nekada da bi išao u SAD si morao da provedeš tri meseca na brodu. Kad siđeš s broda posle toga ne znaš gde ti je glava gde guzica. Danas - hopa, 8 sati evo te u Njujorku. Pa samo onaj koji je potpuno naivan ne želi da ode da vidi neki drugi grad.

Homo sapiens je lovac sakupljač bio. U njegovoj doktirini je da se kreće. Onog momenta kada je čovek prestao da se kreće i kada je od skupljača i lovca postao neko ko uzgaja stoku, da ima njivu - skratio mu se životni vek, zdravlje mu se sjeb.alo, čim je dobio višak u poljorpivredi odmah se stvorila država koja mu se navalila na vrat. Ajde da vidimo šta ti to imaš, evo mi ćemo da te čuvamo da ti niko to ne dira a uzećemo ti pola.

O ALKOHOLU

Alkohol, duvan... Mislim da je alkohol veći problem od marihuane. Alkohol je veliki problem jednog društva. Amerikanci su dugo vremena imali prohibiciju jer su bili pijani ko majke. Kod nas nemaš domaćina koji drži do sebe a da nema svoj kazan rakije. Nije kazan slučajno tu, nego treba da se pije...

Alkohol je anksioleptik, suzbija ti strah... A čovek koji je u strahu pa se onda napije onda taj nagomilani strah izbija kao agresija. Ta agresija ne ispoljava se tako što on koji je bio u strahu popije tri rakije pa ode da istanbura najvećeg siledžiju u selu. Ne, nego on ode pa izmlati ženu, dete... Opet se iskali na nekog ko je slabiji.

PROTIV NASILJA U PORODICI

Borba protiv nasilja u porodici podrazumeva manje rakije. Rakiju treba prodavati, izvoziti... Dobijati za rakiju devize a onda sa tim devizama kupiš vitrinu, haljinu i štikle ženi, odeš u bioskop.

O AMERICI

Amerika je privatna država. Nju je osnovalo 5-6 privatnika. Zamisli ti, ja i Dušan dođemo na neku teritoriju na kojoj nigde ništa nema. Neko ostrvce od 500 kvadrata. Podelimo po trećinu. E onda uvedemo neke zakone a prvi zakon je da smo mi vlasnici.

O RIJALITIJU

Rijaliti ima jasnu nameru. Običan mali radan čovek koji nikome nije kriv, koji oseća nezadovoljstvo u životu zbog koje se našao a nije ništa kriv. Sve radio pošteno a čekove izdao sve, dužan je svuda... Taj čovek kad gleda rijaliti on kaže - U ja i lepo živim, moje društvo je i normalno... Tako on razmišlja kad gleda rijaliti. I onda se uteši.

foto: Damir Dervišagić

O UZORIMA

Uzori su bili potrebni kad asu ljudi bili nepismeni. Gledajte ovog čoveka kako je on lep, pametan, uzdajte se u njega... A danas je jedini uzor novac. Njemu se dive kao Zlatnom teletu u vreme pre Mojsija. Uzori su nepotrebni. Danas svaki uzor i autoritet smeta slobodni protok kapitala.

Zamisli sad neki autoritet... Uglavnom je upotrebljen da ti kaže - Ja sam maksimalno popularan kupujte gaće ove i ove, popularan sam u tri pi.ke materine i kupujte patike ove i ove...

O OTKAZU I PRE ZAPOSLENJA

Ja sam i dalje bez šefa. U životu sam radio minus 20 minuta. Dobio sam otkaz 20 minuta pre nego što sam bio primljen. Došao sam na sastanak koji je trebalo da počne u 7, u 7 i 30... Direktor me je pitao zašto sam zakasnio i to prvog dana i to na razgovor. Trebalo je da od 8 radim na recepciji hotela.

- Mrzim da ustajem rano a volim da ostajem do kasno, rekao sam mu.

- Pa kako misliš da radiš ovde?

- Ja koliko sam se raspitao kod vas u hotelu ovde svi više vole jutarnju smenu da bi poslepodne bili slobodni. Svi bi umrli od sreće ovde kada bi ja rekao da ću sve vreme da radim poslepodnevnu smenu. Tako da imate jedan problem manje.

- Još te nisam ni primio na posao a već si počeo da mi reorganizuješ posao?!

- Meni i kad najveća budala reši najveći problem ja sam zahvalan. Nego vi mene niste još primili... Ali ja hoću da prvo znam kolika je plata.

U to vreme je to bilo koliko za 5 dana možeš da zaradiš da radiš fizički na gradilištu. I ja sam to otkačio i otišao na gradilište.

Kurir.rs/Balkan info/Priredio: P.L./Foto: Vlada Šporčić, Foto: Zorana Jevtić, Foto: Damir Dervišagić

Kurir