DRŽAVA RASPRODAJE VILE I LOKALE U BEOGRADU: 130.000 evra za 117 kvadrata u Strahinjića Bana, evo šta se sve nudi i kako da se prijavite! (FOTO)

Vila površine 208 kvadratnih metara, kojoj pripada 11 ari zemljišta u beogradskoj opštini Savski venac, a čija je vrednost 1,5 miliona evra, samo je jedna od 14 nekretnina koje je država ponudila na prodaju.

Naime, Republička direkcija za imovinu (RDI) oglasila je prodaju 14 državnih nepokretnosti, od kojih je 10 na teritoriji Beograda.

Pored kuće na Savskom vencu od 1,5 miliona evra, koja je zakupljena do kraja marta 2022. godine, najvrednija nekretnina koja se nudi na prodaju je poslovni prostor od 117 kvadratnih metara u Ulici Strahinjića Bana, čija je početna cena 130.000 evra.

Ponude do 7. juna

Pravo da se uključe u trku za neki od ponuđenih objekata u državnom vlasništvu imaju svi građani i pravna lica koji od Direkcije za imovinu otkupe Uputstvo za ponuđače i prilože dokaz o uplati 5.000 dinara na račun Direkcije. Iznos od 5.000 dinara je nepovratan.

Potencijalni kupac dužan je da do 4. juna uplati depozit od 10 odsto početne vrednosti za nekretninu za koju konkuriše, a do istog datuma može i razgledati stan ili kuću na koje je bacio oko. Pisane ponude za kupovinu zainteresovani mogu poslati do 7. juna.

Depozit se vraća

Ko će postati vlasnik neke od državnih nepokretnosti znaće se 11. juna, za kad je zakazano javno komisijsko otvaranje pristiglih ponuda. Ukoliko za istu nekretninu budu ponuđene dve identične sume, komisija će pozvati ponuđače da u roku od tri dana dostave nove ponude sa uvećanim iznosom.

Zainteresovanim kupcima koji uplate depozit, ali ostanu "kratkih rukava" zbog niže ponuđene cene, depozit će biti vraćan u roku od 20 dana.

Katarina Lazarević iz jedne od prestoničkih agencija za nekretnine kaže za Kurir da je trenutak za prodaju državnih nekretnina dobar jer su zbog velike potražnje stanova, kuća i poslovnih prostora cene rekordno visoke, ali dodaje da su početne cene ponuđenih nekretnina preniske.



- Lokal od 180 kvadratnih metara u ulici Strahinjića Bana u našoj agenciji se prodaje za 495.000 evra, što znači da je cena od 130.000 evra za lokal od 117 kvadrata daleko ispod tržišne cene. Trebalo bi da početna cena bude blizu tržišne. To su sve atraktivne nekretnine i mogu da se prodaju, a ove cene su suviše niske za licitaciju. Zato cena može da se poveća i do tri puta u odnosu na početnu - kaže Lazarevićeva i dodaje da bi država trebalo da proda garaže u svom vlasništvu jer bi na njima zaradila mnogo novca.

Najvrednije nekretnine koje se nude na prodaju: Nekretnina Početna cena Obavezan depozit

Vila od 208,39 m2 + 11 ari placa u Beogradu - 1,5 miliona evra

Poslovni prostor od 117 m2 u Beogradu - 130.439 evra

Više objekata u Nišu - 86.000 evra

Više objekata u Negotinu - 55.734 evra

Stan od 38 m2 u Beogradu - 48.000 evra

Stan 45 m2 u Beogradu - 47.877 evra

Stan od 53 m2 u Beogradu - 50.000 evra

Stan od 53 m2 u Beogradu - 49.110 evra

Ovo mora da sadrži prijava za konkurs:

- visinu ponuđene cene u evrima

- potvrdu o uplati depozita

- izjavu o prihvatanju svih uslova konkursa

- izjavu o uslovima za vraćanje depozita

Brojke

14 nekretnina na prodaju

10 nekretnina je u Beogradu

