AKO BACITE OPUŠAK IZ KOLA U GRČKOJ ILI VOZITE U PAPUČAMA, ODUZEĆE VAM DOZVOLU! Najveće kazne platićete u Crnoj Gori, za prekoračenje brzine do 2.000 evra! (SPISAK)

Ako telefonirate tokom vožnje, ne vezujete pojas, parkirate bahato, vozite u papučama ili bacate opuške kroz prozor vozila, preti vam oduzimanje dozvole

Ranijih godina su grčki policajci okretali glavu kada vozilo sa srpskim tablicama napravi neki prekršaj, ali se od prošlog leta ta situacija promenila. Grci više nemaju milosti kada su u pitanju korišćenje telefona u vožnji, nevezivanje pojasa, vožnja u zaustavnoj traci, bacanje opušaka, nepropisno parkiranje, vožnja u papučama, vožnja motora bez kacige.

Pojedinim srpskim turistima koji su kršili ove propise policija je skidala tablice i oduzimala dozvole na period od 60 dana, a plaćali su i debelu novčanu kaznu.

Budite oprezni tokom boravka u Grčkoj i vodite računa o propisima, jer vas prekoračenje brzine može koštati i do 750 evra. Ukoliko niste vezali pojas, bićete kažnjeni sa 350 evra, ako vozite u papučama, platićete 50, a ako telefonirate tokom vožnje, 100 evra. I ne pomišljajte da sedate pijani za volan, osim što rizikujete život, možete ostati i bez 625 evra!

foto: Zorana Jevtić

Činjenice



Za ovo vam preti skidanje tablica i oduzimanje dozvole

- telefoniranje tokom vožnje

- nevezivanje pojasa

- vožnja motocikla bez kacige

- bacanje opušaka od cigareta kroz prozor automobila

- vožnja zaustavnom trakom na auto-putu

- parkiranje na mestu za invalide

- vožnja u papučama

GRČKA

- nedozvoljeno parkiranje 40 do 80 evra

- prekoračenje brzine od 40 do 750 evra

- nevezivanje pojasa 350 evra

- nepoštovanje pešaka 200 evra

- vožnja u alkoholisanom stanju od 0,5 do 0,8 promila - 78 evra, od 0,8 do 1,1 promil - 156 evra, preko 1,1 promil - 625 evra

- opasna vožnja 700 evra

- korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 100 evra

- vožnja u papučama 50 evra

foto: Dado Đilas

KAZNE U REGIONU

CRNA GORA



- nevezivanje pojasa od 40 do 100 evra

- vožnja pod dejstvom alkohola od 70 do 2.000 evra (preko 0,05 promila oduzimanje dozvole)

- ako se na prednjem sedištu vozi dete mlađe od 12 godina, od 60 do 150 evra

- ukoliko dete uzrasta do 5 godina nije u sigurnosnom sedištu od 30 do 90 evra

- vožnja deteta mlađeg od 12 godina na mopedu ili motociklu do 150 evra

- preticanje kolone 450 evra

- prelazak preko pune linije 300 evra

- neposedovanje reflektujućeg prsluka od 30 do 80 evra

- prekoračenje brzine od 450 do 2.000 evra

foto: MUP Srbije





BOSNA I HERCEGOVINA



- prekoračenje brzine od 15 do 511 evra

- vožnja pod dejstvom alkohola od 200 do 500 evra



HRVATSKA



- prekoračenje brzine od 40 do 2.029 evra

- vožnja pod dejstvom alkohola od 135 do 2.029 evra

- nevezivanje pojasa 67 evra

- prolazak kroz crveno svetlo od 270 evra do 676 evra

- razgovor mobilnim 67 evra

- nenošenje kaciga za motocikliste 134 evra



BUGARSKA



- nevezivanje pojasa, razgovaranje telefonom tokom vožnje, prolazak kroz crveno svetlo 25 evra

- prekoračenje brzine od 5 do 76 evra (ako je prekoračenje više od 40 km/h od dozvoljenog, može da se oduzme dozvola)

- kazna za parkiranje na nedozvoljenom mestu 5 evra

- vožnja pod dejstvom alkohola od 102 do 306 evra

- za ponovljeni prekršaj vožnje pod uticajem alkohola kazna je od 511 do 1.022 evra, a dozvola može biti oduzeta u trajanju od godinu do tri godine

- za vožnju sa više od 0,12 promila alkohola zaprećcena je kazna zatvora do godinu dana

foto: Profimedia



MAKEDONIJA



- prekoračenje brzine od 20 do 300 evra

- nevezivanje pojasa 20 evra

- razgovaranje mobilnim telefonom 45 evra

- vožnja u alkoholisanom stanju od 250 do 400 evra

- prolazak kroz crveno svetlo 300 evra

- nedozvoljeno parkiranje 45 evra

- obavezna vožnja sa svetlima i tokom dana - u suprotnom kazna 35 evra

- odbijanje alko-testa 500 evra

