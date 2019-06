OSNOVCI, SREĆNO: Sutra počinje mala matura, đaci polažu tri ispita u tri dana

Završni ispiti za osnovce, mala matura, počeće sutra i trajaće do srede u školama u Srbiji.

Sutra je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, u utorak iz matematike, a u sredu kombinovani test (hemija, fizika, istorija, geografija, biologija).

Sva tri dana testovi će biti polagani od 9 do 11 časova.

Na osnovu uspeha iz šestog, sedmog i osmog razreda đaci mogu da "zarade" maksimum 60 bodova, a mala matura položena bez greške donosi preostalih 40 poena.

Vesna Nedeljković iz Ministarstva prosvete kaže da će završni ispiti za osnovce biti test i za škole i za đake, a da oni nisu prepreka, već potvrda znanja koje su đaci stekli.

Govoreći za RTS, Nedeljković kaže da testovi imaju tri funkcije - dokaz da je đak završio školu, proveru same škole i nastavnika i najvažniju, selekcionu, na osnovu koje će đaci steći usov da se upišu u izabranu srednju školu.

Navodi da će đake dočekati razredne starešine koji će ih uvesti u prostoriju za polaganje, proveriti da li imaju đačke knjižice i potreban pribor, a nakon toga njih će napustiti prostoriju i njih će zameniti dežurni nastavnici.

"Bitno da ujutru stignu svi na vreme, da prostorije za polaganje budu provetrene, da deca dobiju vodu, da ih dočekaju razredne starešine i provere da li sva deca imaju đačke knjižice, potreban pribor. Zatim starešine našpuštaju prostorije i dolaze dežurni nastavnici koji su deci nepoznati", objašnjava Nedeljkovićeva.

Dodaje da dežurnim nastavnicima nije dozvoljeno da pomažu deci u rešavanju testova.

"Dežurni nastavnici treba da obilaze decu tokom rešavanja testova a ne da sede. Pažnja treba da im bude usmerena na svako dete. Nikako nije dozvoljeno da odrasli pomažu deci time što će im reći odgovor", objašnjava Nedeljkovićeva.

Osmacima savetuje da pažljivo čitaju pitanja jer, kako kaže, deca najčešće daju pogrešne odgovore jer sa nedovoljno pažnje čitaju postavljena pitanja.

Ističe da odgovori moraju biti napisani hemijskom jer se običnom olovkom neće priznati.

Napominje da je završni ispiti za osnovce test i za đake, ali i za same škole.

"Mi naučimo dosta o samoj školi ali i o tome koliko predmetni nastavnik ima jasan kriterijum. Dešava se da vukovci ili deca koja imaju peticu iz srpskog jezika postignu iznenađujuće mali broj bodova. To je nedopustivo. Taj test bi morao da prati uspeh u školi. Tu se vide ustupanja od kriterijuma, tu se vidi koliko je škola radila na pripremi sa decom, vidi se kriterijum bodovanja, ne samo jednog već sva tri predmeta, odnosno opšteg uspeha. I ukoliko su velika odstupanja to bi trebalo da bude pokazatenj školi da nešto nije u redu. Tamo gde se poklapaju rezltati to znači da škola ima izražen kriterijum, radi prema standardima, da decu dobro priprema za testove", navela je Nedeljkovićeva.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir