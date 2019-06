VREMENSKE NEPOGODE I NAREDNIH DANA: RHMZ upozorava na veoma obilne plјuskove, grad i jak vetar! Evo kada se očekuje ponovni rast temperatura (FOTO)

Jake pljuskove s grmljavinom koji će povremeno prekidati toplo vreme možemo da očekujemo i narednih dana.

U Srbiji će do kraja dana biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, intenzivnijim u centralnim, zapadnim i južnim krajevima. Zbog toga je na teritoriji cele Srbije danas na snazi narandžasti meteoalarm.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20 C, najviša od 26 do 30 C.

Sutra nas očekuje promenljivo, sparno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu grada i obilnije padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar slab i umeren jugoistočni, u zoni padavina povremeno jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna od 26 do 29.

Slično vreme očekuje se i narednih dana. Do kraja sedmice na području Srbije nestabilno i sparno. Očekuju se razvoji sporopokretne oblačnosti koja će lokalno uslovlјavati veoma obilne plјuskove, grad i jak vetar. Količina padavina izrazito neujednačena.

Povratak visokih temperatura očekuje se od subote.

